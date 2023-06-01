دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أنتجت شركة "ستيكهولدر فودز" (Steakholder Foods) الناشئة، التي تأخذ من إسرائيل مقرًا لها، قطع أسماك الهامور المطبوعة ثلاثية الأبعاد، التي وصفها أريك كوفمان، الرئيس التنفيذي للشركة بأنها "إنجاز بارز في صناعة المواد الغذائية".

وتعاونت "ستيكهولدر فودز" مع شركة "Umami Meats" في سنغافورة لتصنيع شرائح اللحم. وقال ميهير بيرشاد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Umami Meats": "في عرض التذوق الأول، نقدم منتجًا مزروعًا يتقشر، ويؤكل، ويذوب في فمك تمامًا مثلما يُفترض أن يحصل لدى تناولك الأسماك".

وتُعد المأكولات البحرية واللحوم المزروعة بروتينات حقيقية تُزرع في المختبر باستخدام الخلايا الجذعية، بدلاً من أسماك البحر أو الماشية التي يتم تربيتها في مزرعة.

وتهدف الصناعة الجديدة هذه إلى تحقيق تكافؤ نكهة اللحوم التقليدية، لكن من دون الثمن التقليدي لكل من الحيوانات والبيئة.

وقال كوفمان لـCNN: "ما زلنا نأكل ونستهلك اللحوم بالطريقة التي استهلكناها منذ آلاف السنين، لذلك قررنا اتباع مقاربة جديدة لمحاولة إعادة ابتكار طريقة إنتاج اللحوم".

طبق ستيكهولدر فودز ثلاثي البعد بيولوجيًا لشريحة الهامور المزروعة في أبريل/ نيسان 2023، التي يُقال إنها الأولى من نوعها في العالم. Credit: Shlomi Arbiv

كيف يُصنع السجق؟

قبل تطوير شرائح الأسماك، كانت الشركة تركز بشكل أساسي على الاسم ذاته: شريحة اللحم.

وتبدأ عملية زراعة اللحوم بالخلايا الجذعية المأخوذة من حيوان، وتنمو في مفاعلات حيوية، وفقًا لما ذكرته أوريت غولدمان، نائب رئيس علم الأحياء في شركة "ستيكهولدر فودز". وتتمايز الخلايا إلى خلايا عضلية أو دهنية تتشكل في النهاية، في الأنسجة التي ستُصبح المنتج النهائي للحوم.

وبعد ذلك تُحوّل تلك الخلايا العضلية والدهنية المتمايزة إلى أحبار حيوية (تركيبة من الخلايا ومواد الترابط) وتُوضع بخراطيش في الطابعة ثلاثية الأبعاد. وتسمح عملية الطباعة لشرائح اللحم بأن تكون قابلة للتخصيص من خلال منح المستهلكين خيار اختيار تركيبة الدهون في قطع اللحم.

يمكن أن تقدم لك شريحة اللحم التي طلبتها من طابعة ثلاثية الأبعاد.

وقال كوفمان لـCNN: "يكمن سرّ عملنا في إمكانات الطباعة لدينا"، وبينما يتحدث عن أنّ شرائح اللحم المطبوعة الآن ليس لها المذاق والملمس الحقيقي عينه، فإنه واثق من أنهم سيحققون ذلك في العقد المقبل.

Credit: Shlomi Arbiv

وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 90٪ من الأسماك البحرية العالمية تتعرض للصيد الجائر أو نفاد مخزونها. أما بالنسبة للحوم، فإن تربية المواشي تولّد نحو 15٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ووفقًا لتقرير صادر في عام 2022، عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يمكن للحوم المزروعة في المختبر أن تساعد بتقليل تلك الانبعاثات من خلال تقليل استخدام الأراضي، والمياه، والمغذيات. لكنّ دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا، تنتظر مراجعة الأقران، تحذر من الثمن البيئي الناجم عن التوسع بإنتاج لحوم البقر المزروعة بواسطة الآليات المستخدمة الحالية.

التقدم التنظيمي والعقبات

وتُعد صناعة اللحوم والمأكولات البحرية المزروعة جديدة نسبيًا في مشهد البروتينات البديلة الأوسع، الذي يتضمن المزيد من الخيارات النباتية المعروفة مثل "Beyond Meat" و"Impossible Foods".

وما بدأ مع أبحاث وكالة ناسا في عام 2006 قد تضخم منذ ذلك الحين خلال العقد الماضي، وظهرت أكثر من 150 شركة توزعت على القارات الست، بغية تطوير جميع أنواع المأكولات المزروعة، من قطع الدجاج ورقائق الأسماك.

تعتبر قطع الدجاج من ستيكهولدر فودز، في الصورة، منتجًا هجينًا، يحتوي على مكونات نباتية ومُستنبتة. Credit: Ronen Mangan

وفي الآونة الأخيرة بالولايات المتحدة، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في مارس/ آذار، أن الدجاج المزروع في المعامل من "Good Meat" آمن للأكل، وهو ثاني مؤشر أمان من الوكالة لشركة اللحوم المزروعة.

ولكن لا تزال هناك عقبات تنظيمية يجب إزالتها قبل أن يتمكن المستهلكون من شراء هذه المنتجات.

وعلى غرار العديد من الأفكار الجديدة، يُحتمل أن تواجه هذه الصناعة بعض التردّد من قبل المستهلكين، بحسب ما أشار إليه ديفيد بلوك، الأستاذ الرئيسي في اتحاد اللحوم المزروعة بجامعة كاليفورنيا، في دافيس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال: "سيشكلّ تقبّل المستهلك (للحوم المزروعة) حاجزًا كبيرًا أمام هذه الصناعة، وسيتعين على (الشركات) التفكير حقًا فيما تفعله أثناء طرح منتجاتها في السوق".

Credit: Ronen Mangan

وأضاف أن الفرص لتفادي ذلك تشمل تصميم المنتجات ليتم تذوقها بشكل أفضل، وأن تكون مغذية أكثر، وتتمتع بفترة صلاحية أطول.

وأوضح بلوك لـCNN، أنّ إحدى الطرق تتمثّل في ابتكار منتجات هجينة، أي شيء (يجمع) بين اللحوم المزروعة واللحوم النباتية أو اللحوم التقليدية"، مضيفًا: "بالنسبة لي، ستكون هذه هي القوة الحقيقية لكل هذا العمل الذي يجري الآن، في مكان ما بعد 15 أو 20 سنة، ستكون هناك منتجات في السوق لا يمكننا تصورها حتى الآن".

طُبعت قطع اللحم البقري أوماكاس هذه في طبقات من الأنسجة العضلية والدهنية، وهي مستوحاة من رخام لحم الواغيو. Credit: Shlomi Arbiv

وهل سيتمتع كل نوع في النهاية بنظير مزروع؟ ولا يعتقد بلوك ذلك. لكن ما سنراه، بحسب ما ذكرته ليز سبيتش، نائب رئيس العلوم والتكنولوجيا لدى المنظمة البحثية غير الربحية "Good Food Institute" التي تركز على البروتينات البديلة، يتمثل بتوفر أكبر للحوم والمأكولات البحرية في جميع أنحاء الكوكب.

وأكدّت أن ذلك "قد يشكل أداة ديمقراطية رائعة لإتاحة الوصول إلى القائمة بأكملها، إذا جاز التعبير".