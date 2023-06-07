لتحفيز جهازك المناعي.. هذه الأطعمة غنية بفيتامين "B"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أخبرك الطبيب مؤخرًا أنك تعاني من نقص في فيتامين "B"؟ وبدلًا من الاعتماد على حقن وحبوب الفيتامينات فقط، يمكن للأشخاص أن يتناولوا الأطعمة المغذّية الغنية بهذه الفيتامينات.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن فيتامين "B" يساعد في تنشيط وتحفيز الجهاز المناعي.

وتتواجد أبرز أنواع فيتامينات "B" في هذه الأطعمة:

فيتامين (B6):

الحبوب الكاملة، مثل القمح البليلة، والشوفان، وذرة الفشار

البقوليات

الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة

الفاكهة، والمكسرات، والأسماك، والدجاج، واللحوم

فيتامين (B9):

الخضار الورقية

البقوليات والبذور

المكسرات

فيتامين (B12):

البيض

اللحوم

منتجات الألبان

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن نقص فيتامين (B12) قد يؤدي إلى ضعف في الذاكرة، والخرف، وخدر في الذراعين والساق.

وغالبًا ما يحصل الأشخاص على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجونها من خلال اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن.

فما أهم وظائف هذه الفيتامينات؟