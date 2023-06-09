3 خطوات تضمن تصفحًا آمنًا للأطفال على منصات التواصل الاجتماعي.. ما هي؟

كيف سيؤدي منع الأطفال دون سن الـ13 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحسين صحتهم؟

سن 13 عامًا "غير مناسب" لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.. ما السبب؟

ستهديه شيكًا بهذا المبلغ..شاهد ما فعلته هذه الأم لإبعاد ابنها الأصغر سنًا عن وسائل التواصل الاجتماعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعدما كشف الدكتور فيفيك مورثي، الجرّاح العام في الولايات المتحدة عن إرشاداته حول استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتأثيراتها على الصحة النفسية للشباب الأمريكي، كان الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين في الشؤون الطبية لـCNN مهتمًا بمعرفة المقاربة الصحيحة لاستخدامها.

وتستعرض المشورة التوجيهية لمورثي بعض الحقائق الصادمة، مثل أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست آمنة، وفي بعض الحالات، قد تكون ضارة لأطفالنا من خلال تعريضهم للمحتوى الجنسي والعنيف والمبني على الكراهية، بالإضافة إلى المحتوى الذي يُعزز عدم الرضا عن شكل الجسم، أو يسمح بالتنمر. ما يترك مسؤولية الحفاظ على سلامة الأطفال على عاتق الأهل والأمهات، مع دعم ضئيل جدًا وأدوات قليلة لإدارة الوضع المعقد.

بالنسبة لغوبتا، وجد أنه من المربك بشكل خاص كون الخوارزميات تسمح بتعرّض الأطفال لمحتوى ضار من البداية وعدم وجود سيطرة على نوعية وكمية المحتوى الذي يشاهدونه.

وتوصلت دراسة وضعت عام 2022، أجراها مركز "بيو" للأبحاث إلى أن نسبة 95% من المراهقين الأمريكيين يمتلكون هواتف ذكية، ونحو نصف المراهقين (46%) يقولون إنهم يستخدمون الإنترنت "بشكل مستمر تقريبًا"، وهذا يؤدي إلى قضاء الكثير من الوقت واستهلاك الكثير من المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل "يوتيوب" و"تيك توك" و"إنستغرام" و"سناب شات".

ثلاث خطوات يمكن للوالدين اتخاذها

وأوضح مورثي في حديثه لغوبتا أنّ "هذه التكنولوجيا تستخدم بالفعل من قبل 95% من الأطفال".

وقال: "لا أعتقد أنه من الواقعي إعادة الجِنّي إلى الزجاجة، أو القول بطريقة أو بأخرى إنه لا ينبغ لأحد استخدام منصات التواصل الاجتماعي، فهذا ليس الهدف هنا".

ولفت إلى أن الهدف معرفة كيف يمكننا جعل استخدام منصات التواصل الاجتماعي أكثر أمانًا وتمكين المزيد من الأطفال من الحصول على تجربة إيجابية ومفيدة.

ويوصي مورثي بأن يتخذ الآباء والأمهات ثلاث خطوات للبدء بمساعدة أطفالهم على تحقيق أقصى قدر من الفوائد وتقليل المخاطر، خصوصًا إذا كان لديهم تواجد بالفعل على منصات التواصل الاجتماعي.

1.إجراء المحادثة: ابدأ المحادثة مع طفلك حول منصات التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من معرفة كيفية استخدامها وكيف يشعرون عند استخدامها. ويمكنك أيضًا مساعدتهم على فهم ما هو التفاعل أو التفاعل الآمن وغير الآمن على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال مورثي: "نريد أن يعرف أطفالنا أنه في حال تعرضوا للمضايقة أو التنمر، خصوصًا من قبل الغرباء، عليهم طلب المساعدة".

2. إنشاء مناطق خالية من التكنولوجيا: بالنسبة لأطفالنا، لا سيّما في مرحلة المراهقة، فإن النوم أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم، كما أن النشاط البدني والتفاعل الشخصي أمران غاية في الضرورة. لذا، فإن إنشاء مناطق خالية من التكنولوجيا حول تلك الأنشطة، مثل قضاء ساعة قبل النوم وطوال الليل لا يسمح فيها للأطفال استخدام أجهزتهم الذكية، أو جعل وقت العشاء أو أوقات الوجبات مناطق خالية من التكنولوجيا، قد يساعد في وضع نوع من الحدود.

3. التعاون مع أولياء الأمور الآخرين: يمكن أن يؤدي ذلك في الواقع إلى تسهيل إجراء بعض هذه التغييرات وكذلك تحرّي الخلل وإصلاحه عندما نواجه أوقاتًا عصيبة.

ويمكن أن يساعد ذلك الأطفال أيضًا، ويرى مورثي بأنه "إذا فرضنا قيودًا أو حدودًا معينة وفعلنا ذلك بشكل جماعي مع أولياء الأمور الآخرين، فعندئذ سيعلم أطفالنا أنهم ليسوا الوحيدين الذين يتم تقييد استخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي".

ولدى مورثي نصيحة أخيرة للآباء والأمهات، تتمثّل بالتالي: "أريد فقط أن يعلموا جميعهم أن هذه مشكلة صعبة للغاية ويجب معالجتها".

وتابع: "وإذا كنتم تواجهون صعوبات، إذا كنتم تمرون بأوقات صعبة، إذا شعرتم بأنكم اتخذتم القرار الخاطئ بالنسبة لأطفالكم، فرجاء عدم تعذيب أنفسكم بسبب ذلك، واعلموا أن العديد من الآباء والأمهات يواجهون وضعا مماثلا".

وأضاف: "إنهم يتعاملون مع هذه التكنولوجيا الجديدة والمتطورة التي لا يفهمها الكثيرون بشكل كامل. لذا لا تقسوا على أنفسكم".

وتعد توجيهات مورثي، التي تتجاوز تصريحات منظمات طبية أخرى، بمثابة نداء عاجل، للمجتمع - من باحثين ومشرّعين، وشركات تقنية كبرى، وآباء وأمهات - لكي يتوقفوا عن تجاهل المشكلة جماعياً ويبدأوا بمعالجتها الآن.