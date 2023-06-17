عداءة أمريكية توفيت بسببه على الأرجح.. ما هو تسمم الحمل وأعراضه؟

أم تحصل على قلب جديد بعد المعاناة من قصور في القلب خلال حملها

معاناة صامتة.. هل تعلم أن 1 من كل 5 نساء تعاني من الاكتئاب أثناء الحمل أو بعده؟

معاناة صامتة.. هل تعلم أن 1 من كل 5 نساء تعاني من الاكتئاب أثناء الحمل أو بعده؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توفيت بطلة العدو والقفز الأمريكية توري بوي، التي فازت بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016، بسبب تسمّم الحمل، وفقًا لتقرير التشريح الطبي.

وعثر على بوي متوفية في سريرها بتاريخ 2 مايو/ أيار عندما كانت حاملاً في شهرها الثامن.

تسمم الحمل، الذي يتّسم بنوبة صرع واحدة أو أكثر أثناء الحمل، أو في فترة ما بعد الولادة، يتطور من الإصابة بتسمم الحمل خلال الحمل، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

تحدث مقدمات الارتعاج عند إصابة النساء الحوامل بارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع مستويات البروتين في البول، أو مؤشرات أخرى على تلف الأعضاء، ويبدأ بعد 20 أسبوعًا من الحمل عند النساء اللواتي كان ضغط الدم لديهن في النطاق الطبيعي من قبل، وفق الوكالة.

وقالت الدكتورة نيكول كالواي رانكينز، طبيبة التوليد وأمراض النساء في ريتشموند، فيرجينيا إن النساء ذوات البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة بمقدمات الارتعاج، وكذلك النساء من أصحاب الوزن الزائد، أو اللواتي يعانين من حالات صحية أساسية.

ومع ذلك يمكن أن تحدث الحالة لدى أي امرأة، بما في ذلك النساء من الأصحاء.

العلاج أمر بالغ الأهمية

تضغط مقدمات الارتعاج على القلب ويمكن أن تسبب تراكم السوائل في الرئتين، وفقًا لعيادة كليفلاند.

يمكن أن يؤثر الضغط على الدورة الدموية، على إمداد الدم إلى المشيمة ويضعف الكبد والكلى، وارتفاع مستويات البروتين في البول يشير إلى تلف الكلى.

يمكن أن تحدث نوبات تسمم الحمل إذا تُركت من دون علاج، والتي يمكن أن تؤدي إلى تلف في الدماغ، وغيبوبة، وموت محتمل للأم والجنين، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض.

وقالت إيليني تسيغاس، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ما قبل تسمم الحمل، إن تسمم الحمل مشتق من الكلمة اليونانية التي تعني البرق، حيث يمكن أن يضرب بسرعة البرق، وتسمم الحمل يحدث بنسبة 1% فقط من الحالات.

وذكرت أن الأعراض المصاحبة قد لا يتم التعرف عليها في معظم الحالات، مثل الصداع الشديد الناجم عن ارتفاع ضغط الدم إلى مستويات خطيرة، أو التورم الشديد في الأطراف السفلية والاضطرابات البصرية.

ولا يُعرف الكثير عن ظروف حمل بوي ووفاتها. ومع ذلك، "يمكن نظريًا أن تكون قد أصيبت بنوبة إرتعاجية، ولم تتعاف منها"، وفق ما ذكرته رانكينز.

تقرير تشريح الجثة من مكتب الفاحص الطبي في أورلاندو بولاية فلوريدا لفت إلى أن طريقة وفاة بوي كانت طبيعية، مع مضاعفات محتملة من الحمل، تضمنت "الضائقة التنفسية وتسمم الحمل".

وأشارت تسيغاس إلى أن تسمّم الحمل "ليس حكما بالإعدام"، مبيّنة أنّ "المشكلة في حالة توري تتمثل في أنها لم تذهب للمستشفى".

وأضافت تسيغاس: "لقد تعلّمنا كيفية علاج تسمّم الحمل بالأدوية الخافضة للضغط وبكبريتات المغنيسيوم لمنع النوبات"، وهناك بالتأكيد تدخلات يمكن وينبغي استخدامها لمنع الأم من الموت ومن غير المعقول أن هذا لم يحدث في هذه الحالة".

وتشمل الحالات المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بتسمم الحمل الإصابة بداء السكري، وارتفاع ضغط الدم المزمن، وأمراض الكلى، والسمنة وكذلك تجاوز عمر الأم الـ35 عامًا، والحمل بأكثر من طفل أو تسمم الحمل في فترة حمل سابق.

ويُؤخذ بالاعتبار وجود تاريخ عائلي لارتفاع ضغط الدم خلال الحمل، وإنجاب الطفل من طريق استخدام الإخصاب المخبري.

وتشمل مؤشرات مقدمات تسمّم الحمل وأعراضه الصداع، وآلام البطن في الجانب الأيمن من الجسم، والتورّم في الكاحلين والقدمين واليدين والوجه نتيجة احتباس الماء، وضيق التنفس، وظهور بقع داكنة، أو رؤية ضبابية وحساسية للضوء، وفقًا لموقع كليفلاند كلينك.

وتمتلك الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات للأمهات مقارنة مع أي دولة أخرى، وفقًا لتقرير صدر عام 2022 عن مؤسسة صندوق الكومنولث.

وتعد النساء السود أكثر عرضة بثلاث مرات للوفاة لأسباب مرتبطة بالحمل مقارنة مع النساء البيض، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض، بسبب الاختلافات في جودة الرعاية الصحية التي تتلقاها المرأة وبسبب العنصرية الهيكلية، والتحيز.