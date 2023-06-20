ترخيص استخدام علاج جديد لمرض التصلب الجانبي الضموري يثير جدلًا.. فهل هو فعّال؟

مرض لا علاج له.. لكنّ دواءً قيد الاختبار قد يساعد مَن يعانين من مرض التصلب الجانبي الضموري

ممثلة تتحدث عن تشخيصها بمرض التصلب المتعدد.. كيف يبدو التعايش مع المرض وهل هناك علاج له؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر التصلّب العصبي المتعدّد من أمراض المناعة الذاتية، ويصيب الجهاز العصبي المركزي عبر مهاجمة الجهاز المناعي للخلايا الصحية في الجسم.

ويؤثر هذا المرض على نوعية حياة المصاب، وقد يعطلّها.

وتشمل أعراض التصلب المتعدّد علامات مختلفة، ومنها علامة "ليرميت".

والعلامة عبارة عن إحساس شبيه بالصدمة الكهربائية ينساب من خلف العنق، إلى أسفل الظهر، أو الأطراف عند ثني العنق إلى الأمام، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لـ"صحة الشرقية" بتغريدة عبر موقع "تويتر".

ويحدث هذا بسبب أي إصابة في الحبل الشوكي بالعنق، ويمكن رصده بشكلٍ أكبر لدى المصابين بالتصلب المتعدد.

ونظرًا لأن المرض يتسبب بالتهاب العصب البصري، فمن المحتمل أن ينتج عنه ألم وفقدان البصر في العين المصابة. وقد يكون ذلك من أولى علامات مرض التصلب العصبي المتعدد.

وتشمل الأعراض الأخرى:

ضعف الرؤية

الخمول

فقدان وظائف المثانة والأمعاء

تصلّب العضلات

خدر وضعف الأطراف

الاكتئاب

ولا يُوجد علاج لمرض التصلب العصبي المتعدد، لكن بعد تشخيص المرض، يمكن معالجة أعراضه، والتكيّف مع الحالة.

وخلال فترات التدهور الحاد في الأعراض، والتي تُعرف بالتفاقم أو الانتكاس، يمكن للمنشطات علاج الأعراض.