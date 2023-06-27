مع اقتراب عيد الأضحى..تجنب اختيار الأضحية التي تعاني من هذه الأعراض

تعليق تصدير اللحوم من البرازيل إلى الصين بعد الإبلاغ عن حالتين من مرض جنون البقر

شواء اللحوم قد يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية مسببة للسرطان.. إليك بعض الطرق لتجنب هذا الخطر

أطباق خالية من اللحوم ومليئة بالبروتين والألياف.. ما هي الدول التي لديها أكثر الأطعمة المغذية للنباتيين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع اقتراب عيد الأضحى الذي يلي فريضة الحج السنوية، يعني ذلك أن العديد من الأشخاص بدأوا في شراء الأضاحي.

ولتجنّب شراء أضحية غير سليمة، شارك الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء السعودية بتغريدة على "تويتر" مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها.

ويمكن التعرف إلى مدى صحة الأضحية عبر النظر إليها.

وإذا كان الحيوان خاملاً، ولا يتحرك، ويعاني من فقدان الشهية، فقد يُشير ذلك إلى معاناته من مشاكل صحية.

ويُعتبر لون الصوف الشاحب، والعيون المُصفرّة أو المُحمرّة، وتدلي رأس الحيوان للأسفل دلالة أخرى على المرض.

كما يمكن فحص الحيوان بيديك أيضًا بعد وضع القفازات، ولمس منطقة أسفل الرقبة، ومقدمة الصدر، والظهر، أو حتّى الذيل للتأكّد من عدم وجود أي إصابات، أو دمامل، أو تورمات، وغيرها.

ويُفضّل أن تكون عملية الذبح في المسالخ المخصصة والمرخصة.

ولكن يمكن اتباع هذه النصائح المفيدة في حال فضّلت ذبح الأضحية في المنزل: