سرطان البروستاتا..ما أعراضه وأسباب الإصابة به؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر سرطان البروستاتا من أكثر أنواع الأمراض السرطانية شيوعًا بين الرجال الأمريكيين، باستثناء سرطانات الجلد، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لجمعية السرطان الأمريكية.

وتُعتبر أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا غير واضحة، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، ولكن، هناك بعض العوامل التي قد تزيد من احتمالية إصابة بعض الأشخاص بالمرض.

ومن بينها:

التقدم في العمر

تشخيص بعض أنواع الورم لدى الأقارب

بعض المشاكل الجينية

تعريف المرض

ويحدث سرطان البروستاتا عندما تنقسم خلايا البروستاتا بطريقة غير طبيعية ولا يمكن السيطرة عليها.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن البروستاتا تميل إلى الزيادة في الحجم مع تقدم العمر.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ضيق مجرى البول، وتقليل تدفق البول، وهذا ما يسمى بـ"تضخم البروستاتا الحميد"، وليس سرطان البروستاتا.

عوامل الخطورة

العمر

التاريخ العائلي

وفي وقت سابق، سلّط الحساب الرسمي لوزارة الصحة البحرينية بتغريدة على "تويتر" الضوء على الأعراض التي يجب الانتباه لها.

أعراض سرطان البروستاتا: