هذا الصيف.. إليك كيفية الطهي على نار المخيم بأمان

مهما كانت أنواعه.. وصفة لطهي كل الطعام المتبقي في ثلاجتك قبل تلفه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتصدّر حلوى "سمورز" والنقانق الساخنة قائمة "أبرز الأطعمة لتناولها حول نار المخيّم"، ولكنها ليست الوحيدة التي يمكنك طهيها والتمتع بها في الهواء الطلق أو حديقة منزلك الخلفية.

وثمة أمر ممتع ومشوّق حول الطهي على النار، وقد يكون الأمر مخيفًا بعض الشيء إذا لم تكن معتادًا على الشعلات المنظّمة والتحكم السريع بالموقد، ولكن من السهل اعتياد الطبخ باستخدام نار المخيم بمجرد خوض التجربة عدة مرات.

وفيما يلي، إليكم بعض الإرشادات لتحضير بعض وجبات الطعام البسيطة على نار المخيم

ضع في اعتبارك استخدام أدوات الطهي التي يمكنها تحمل الحرارة العالية. وتُعد أدوات المائدة المعدنية عناصر أساسية للطهي في الهواء الطلق. Credit: Helmut Feil/iStockphoto/Getty Images

ابدأ ببعض العناصر الأساسية

مقلاة حديدية مصبوبة و/أو فرن هولندي : لا تستخدم المقالي ذات الطلاء غير اللاصق أو المصنوعة من السيراميك لأنها ليست مصمّمة لتحمّل درجات الحرارة العالية للنار. وتُعتبر المقلاة الحديدية مانعة للالتصاق بطبيعتها، وقادرة على التعامل مع الحرارة بشكل متساوٍ.

: لا تستخدم المقالي ذات الطلاء غير اللاصق أو المصنوعة من السيراميك لأنها ليست مصمّمة لتحمّل درجات الحرارة العالية للنار. وتُعتبر المقلاة الحديدية مانعة للالتصاق بطبيعتها، وقادرة على التعامل مع الحرارة بشكل متساوٍ. قفازات شواء مقاومة للنار : استخدم قفازات المطبخ العازلة للحرارة لتوفير حماية أفضل.

: استخدم قفازات المطبخ العازلة للحرارة لتوفير حماية أفضل. ملاقط معدنية ذات مقابض طويلة : ضع في اعتبارك استخدام العناصر التي يمكن أن تتحمل درجات الحرارة العالية.

: ضع في اعتبارك استخدام العناصر التي يمكن أن تتحمل درجات الحرارة العالية. ورق ألومنيوم شديد التحمّل

شبكة شواء: تسمح لك الشبكة المعدنية الأساسية ذات الأرجل القابلة للطي بوضع المقلاة أو المكونات فوق النار - وليس داخلها مباشرة.

استعد للطهي بأمان

يُطهى البيض في مقلاة من الحديد الزهر. الحديد الزهر غير لاصق بطبيعته ويمكنه التعامل مع الحرارة بالتساوي. Credit: AegeanBlue/E+/Getty Images

وتتمثل أكبر مخاطر السلامة المعنية بالتخييم في التعرّض للحروق نتيجة عدم وضع القفازات أو تطاير الشحم، وفقًا لما ذكره داني ماير، مؤسس مدونة "The Adventure Bite"، ومؤلف كتاب "تخييم خال من التوتر".

ويمكنك الاحتفاظ بالقفازات الخاصة بك وحماية ذراعيك بارتداء أكمام طويلة عند الاقتراب من النار.

ويجب عليك دائمًا أن تحتفظ بدلو أو خرطوم مياه بالقرب منك لإخماد أي لهب بسرعة وإيقاف انتشار الحريق والسيطرة عليه.

وإذا كنت تخطط لطهي الأطعمة الدهنية، فتذكر أن شرارة النار يمكن أن تشعل الزيت، وتتسبب بنشوب حريق. واحتفظ بغطاء محكم الإغلاق لإخماد أي لهب في المقلاة، واستخدم الأتربة أو الرمال لإخماد أي حرائق للشحم إذا لزم الأمر.

ابدأ بأطباق بسيطة باستخدام مقلاة أو ورق الألومنيوم شديد التحمّل

تعد الوجبات المغلفة بورق الألومنيوم سهلة التحضير بالنسبة لمبتدئ الطهي على نار المخيم. Credit: Harlan Schwartz/Moment RF/Getty Images

وبمجرد اشتعال نار المخيم لمدة 10 دقائق على الأقل وتكوين طبقة من الفحم تحت ألواح الخشب، ضع شبكة الشواء على النار كسطح للطهي.

ويمكنك اختبار حرارة اللهب عن طريق وضع يدك بأمان في المكان التقريبي حيث ستضع شبكة الشواء. وإذا تمكنت من ترك يدك لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا قبل أن تحتاج إلى سحبها بعيدًا، فهذا يعني أنها البقعة المثالية للطهي.

ويمكنك تسخين مقلاة من الحديد الزهر مسبقًا على شبكة الشواء، أو طهي الطعام مباشرة على الشبكة، وهو الخيار الأمثل لطهي شرائح اللحم أو الكباب، أو استخدام ورق الألومنيوم.

ويُعتبر ورق الألومنيوم أحد أسهل الطرق لإعداد الوجبات بالنسبة لمبتدئ الطهي على نار المخيم، إذ تسهّل عملية التحضير وكذلك التخزين في الثلاجة حتى تصبح الوجبة جاهزة للطهي، ويمكن أن تحتوي على أي مزيج من الخضار، والبروتينات، والتوابل.

وبالنسبة للطهي في المقلاة، يمكنك تجربة بعض وجبات طعامك المعتادة التي تحتاج إلى مقلاة واحدة، والتي يمكنك نقلها إلى الخارج.

أما بالنسبة لوجبات الطعام الكبيرة، فتحتاج إلى الفرن الهولندي المصنوع من الحديد الزهر، وهو قطعة متعددة الاستخدامات من أواني الطهي خارج المطبخ. ويمكنك طهي اليخنة ببطء مثل الفلفل الحار الكلاسيكي أو الدجاج، أو استخدامها لأطباق طعام مخبوزة مثل اللازانيا.