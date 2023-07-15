"القاتل الصامت".. موجة حر تجتاح أوروبا ومخاوف من تأثيرها على صحة الناس

أوروبا تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.. كيف يؤثرّ تغير المناخ على السياحة في منتجعات التزلج على الجليد؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجتاح موجة حر قاتلة ومميتة أوروبا. ويرجّح أن تواجه درجات حرارة قياسية، في حين تنشغل القارة بالترحيب بتدفّق السيّاح إليها.

وتواجه أجزاء من إسبانيا، وفرنسا، واليونان، وكرواتيا، وإيطاليا حرًّا شديدًا، مع تخطي درجات الحرارة 40 درجة مئوية، أي 104 فهرنهايت.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان: "درجات الحرارة ترتفع في جميع أنحاء أوروبا هذا الأسبوع.. والأمر قد بدأ للتو".

وتعتبر الحرارة بين أكثر المخاطر الطبيعية فتكًا، حيث توفي أكثر من 61 ألف شخص الصيف الماضي، جرّاء موجة الحر الشديدة التي ضربت أوروبا.

وأثارت موجة الحر الحالية مزيدًا من المخاوف على صحة الناس، لاسيما أنها تتزامن مع واحدة من أكثر فترات السياحة الصيفية ازدحامًا في أوروبا.

ففي إيطاليا، يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

ومن المتوقع أن تقترب سردينيا، وصقلية، من درجة الحرارة القياسية الحالية في أوروبا، وهي 48.8 درجات مئوية، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية.

وأصدرت وزارة الصحة الإيطالية الجمعة، تحذيرًا من المخاطر الصحية الشديدة لـ15 مدينة، ضمنًا روما وفلورنسا. ويتوقع أن تستمر موجة الحر يومي السبت والأحد.

ولقد أودت بالفعل بحياة شخص واحد بالحد الأدنى في إيطاليا.

وفي روما، سقط عدد من السيّاح هذا الأسبوع بسبب ضربة شمس، حيث توفي سائح بريطاني أمام الكولوسيوم الروماني القديم يوم الثلاثاء.

وقال أليساندرو مياني، رئيس الجمعية الإيطالية للطب البيئي (SIMA)، لإذاعة RAI الحكومية، الأربعاء، إنّ إيطاليا "لديها سجّل حزين مع أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن موجات الحر".

وفي اليونان، قالت السلطات إن درجات الحرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية يوم الجمعة، أو السبت.

ووفقًا لتوقعات خدمة الأرصاد الجوية اليونانية، ستبلغ درجات الحرارة ذروتها، أي 42 درجة مئوية في أثينا، بحلول منتصف النهار.

وفي كرواتيا، تم نشر العشرات من رجال الإطفاء مع اندلاع حريق غابات كبير بالقرب من "غراباستيكا"، وهي بلدة صغيرة بالقرب من مدينة "سبنيك" الساحلية، بحسب ما أفادت N1 التابعة لـCNN.

كيف تحافظ على برودة جسمك؟

تُعرف الحرارة باسم "القاتل الصامت" لأنك لا تستطيع رؤيتها، ويمكن أن تصبح مميتة بسرعة.

ويمكن أن يتسبب الإرهاق الحراري بالدوخة، والغثيان، والصداع.

وتعتبر ضربة الشمس خطيرة، وتحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) وما فوق.

ومن الضروري البقاء في منزلك، وتجنّب ممارسة الرياضة خلال فترات اليوم الأكثر سخونة، لا سيّما بين الساعة الـ11 صباحًا والـ3 مساءً.

وحاول أن تبقى في الظل عندما تكون خارج المنزل.

وينصح الخبراء بارتداء ملابس فضفاضة وقبعة واقية من الشمس وشرب الكثير من الماء، حتى لو لم تشعر بالعطش. ولكن، تجنب استهلاك الكحول والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

ومن المهم أيضًا الانتباه للآخرين، بحسب جوديث ليندن، الأستاذة بقسم طب الطوارئ في كلية الطب بجامعة بوسطن.

وقالت لـCNN هذا الأسبوع: "إذا شعر شخص ما بالدوار أو الغثيان أو الصداع، فهذا هو الوقت الأنسب للتصرف على الفور.. ويجب نقلهم إلى بيئة باردة".