موسم الصيف "الجنوني" بأوروبا بدأ.. هل تزداد الأمور سوءًا؟

أوروبا تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.. كيف يؤثرّ تغير المناخ على السياحة في منتجعات التزلج على الجليد؟

آلاف من حبات البرتقال "تتطاير" بالهواء في إيطاليا بهذه المعركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لم يشهد ستيف بيريلو، الرئيس التنفيذي ومالك شركة "Perillo Tours" السياحية من الجيل الثالث، ومقرها ولاية نيوجيرسي الأمريكية، هذا الارتفاع الكبير في عدد المسافرين المتجهين لأوروبا منذ السبعينيات.

وتبيع الشركة، التي تُعرف بجولاتها إلى إيطاليا، ما يُمثّل 80% تقريبًا من قدرتها الاستيعابية سنويًا، بحسب ما ذكره بيريلو.

وخلال عام 2023، تم حجز حوالي 96% من رحلات الشركة السنوية البالغ عددها 500 رحلة، والتي تشمل أيضًا وجهات مثل إسبانيا واليونان.

من المتوقع ارتفاع عدد الأمريكيين المتجهين إلى أوروبا هذا العام بنسبة 55%. Credit: Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images

ويتوقع بيريلو أن يصل هذا الرقم إلى 100% في غضون أسابيع قليلة قبل أن تبدأ الشركة في التسويق لموسم السفر خلال عام 2024.

وبدأ الجنون في أجزاء كثيرة من أوروبا بالفعل، مع اتباع حشد من السياح المتجهين إلى أوروبا خطى المسافرين في عام 2022، والذين اندفعوا نحو السفر بعد عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة "كوفيد-19".

وأدى الطلب العالي أدّى إلى ارتفاع الأسعار ، إذ أنه وفقًا لما ذكره موقع "Hopper" لتتبع الرحلات الجوية، وصلت أسعار تذاكر الطيران إلى أوروبا لأعلى مستوياتها خلال 5 أعوام.

كما ارتفعت أسعار الفنادق أيضًا، ولكن لم يؤثر ذلك على رغبة الأشخاص بالسفر.

ازدحام كبير في الشوارع

قد تشهد الوجهات الأوروبية الشهيرة حشودًا كبيرة هذا الصيف. Credit: Michel Christophe/ABACA/Shutterstock

ويتمثل الأمر المثير للدهشة بشكلٍ خاص بالنسبة لبعض الأشخاص، بوصول أفواج ضخمة من السياح في وقتٍ مبكر من الموسم، إذ قالت مديرة متحف "رامبرانت هاوس" في أمستردام، ميلو هالبسما: "إذا نظرت خارج النافذة، ستشعر أنّ شهر يوليو قد حل".

وفي الوقت ذاته، جذبت مسلسلات تلفزيونية شهيرة مثل "The White Lotus" من "HBO"، و"Emily in Paris" من "نتفليكس" أفواجًا من عشاق التقاط صور الـ"سيلفي".

ولاحظت جين رايس، وهي صحفية ومستشارة للعلامات التجارية في ولاية كارولينا الشمالية، تلك الشعبية بشكلٍ مباشر خلال رحلتها الأخيرة إلى باليرمو.

ووصفت رايس المدينة الإيطالية بكونها "جنونية تمامًا" في أوائل شهر يونيو/حزيران.

وأكّدت رايس: "بالكاد يمكنك التحرك عبر الشارع للوصول إلى حانةٍ. وكان الأشخاص أشبه بأسماك السردين بسبب الاكتظاظ في كل مكان".

الابتكار هو الحل

ارتفعت أسعار الفنادق، ولكن لم يؤثر ذلك على رغبة الأشخاص بالسفر. Credit: Marc Bruxelle/Alamy Stock Photo

وبهدف التّعامل مع أعداد الحشود القياسية، والتكاليف المرتفعة هذا الصيف، اضطر العديد من المسافرين المتجهين إلى أوروبا لتعديل خططهم.

وتعتمد رايس مثلاً على القطارات والعَبّارات لتجنّب تكاليف الطيران "الباهظة للغاية"، حتّى عندما يأتي الأمر لشركات الطيران منخفضة التكلفة مثل "إيزي جيت"، و"ريان إير".

ويشعر سكان أوروبا بتأثّر خططهم للعطلة الصيفية أيضًا.

ولم تَعُد سارة فيرجسون، التي انتقلت إلى أمستردام من جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية مع زوجها وأطفالها الأربعة، إلى الولايات المتحدة مع عائلتها حتّى الآن، لكون كلفة شراء 6 تذاكر طيران "لا تستحق العناء".

وأصبح السفر في جميع أنحاء أوروبا، والذي شكّل حافزًا كبيرًا لانتقال الأسرة إلى الخارج في المقام الأول، مكلفًا بشكلٍ متزايد.

ونتيجةً لذلك، اعتمدت العائلة على الرحلات البرية خلال العطلة الصيفية.

واستأجرت فيرجسون سيارتين هجينتين من طراز "تويوتا كورولا" للتوجه إلى منتجع للتخييم في كرواتيا في أغسطس/آب.

وأوضحت فيرجسون: "قمنا بالرحلة العام الماضي، وكانت جميلة"، مضيفة: "يجب عليك التّحلي بالابتكار".

وسيكشف الزمن عمّا إذا كان هذا الموسم سيواجه المزيد من الإحباطات المتعلقة بفوضى إلغاء الرحلات، والتأخيرات، والاضطرابات الأخرى التي حدثت في الموسم الماضي.