بـ6 خطوات.. كيف تقّي نفسك من التسمم الغذائي أثناء السفر؟

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مع اقتراب موسم العطل.. إليك نصائح قد تخفّف من توترك أثناء السفر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المعروف أن التسمم الغذائي هو نوع من الأمراض التي تنتقل عن طريق الطعام أو الشراب، نتيجة وجود جراثيم أو ملوثات ضارة أخرى.

ويعاني العديد من الأشخاص من التسمم الغذائي أثناء السفر.

ولذلك، نشرت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها على منصة "تويتر"، 6 نصائح يجب أخذها في عين الاعتبار.

اغسل الفاكهة والخضار جيدًا قبل تناولها

تأكد من صلاحية الأطعمة المعلبة

تجنب تناول الأطعمة المكشوفة

اغسل يديك جيدًا قبل وبعد الأكل

تناول الطعام المطهو مباشرة

احرص على حفظ الأطعمة بالطريقة المناسبة

وبينما يشعر العديد من الأشخاص بحيرة شديدة حول ما يجب تجنبه من الأطعمة عند إصابتهم بتسمم غذائي، لخّصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إجابتها على تساؤلاتهم، بـ3 نقاط.

ولكن، يجب أن يكون الشخص على دراية أولًا بالأعراض الشديدة للتسمم الغذائي.. ما هي؟

وغالبًا ما تشمل أعراض التسمم الغذائي الإسهال، والقيء، واضطراب المعدة، أو الغثيان.

ويجب أن تتواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أعراض شديدة مثل:

الإسهال والحمى أعلى من 102 درجة فهرنهايت

الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام من دون أي تحسن

الإسهال الدموي

القيء المستمر بحيث لا تستطيع الاحتفاظ بالسوائل في جسمك، ما قد يؤدي إلى الجفاف

الجفاف، الذي يسبب أعراضًا مثل جفاف الفم والحلق، والشعور بالدوار عند الوقوف، وعدم التبول بكثرة

ويجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي عدم تناول ما يلي:

الأطعمة غير المطبوخة جيدًا أو النيئة، مثل اللحم البقري، أو لحم الخنزير، أو الدجاج، أو الديك الرومي، أو البيض، أو المأكولات البحرية

الحليب والعصائر غير المبسترة (الخام)

الجبن الطري، ما لم يتم تصنيفه على أنه مصنوع من الحليب المبستر

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة على "تويتر"، أن هناك 3 خطوات يجب القيام بها في حال الطوارئ.

ما هي؟