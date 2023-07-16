الأمراض المنقولة جنسيًا..ما هي أهم الأعراض لدى الرجال والنساء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تختلف أعراض الأمراض التناسلية عند الرجال منها عند النساء.

وأفادت هيئة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الأمراض المنقولة جنسيًا لها تأثير مباشر على الصحة الجنسية والإنجابية مثل العقم، والسرطان، ومضاعفات الحمل.

وتُعد الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، مثل السيلان والكلاميديا، من الأسباب الرئيسية لمرض التهاب الحوض والعقم عند النساء.

وذكرت الهيئة أنه من المعروف أن أكثر من 30 نوعًا من البكتيريا، والفيروسات، والطفيليات تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بعضها شائع مثل الكلاميديا والبعض الآخر غير شائع مثل جدري القردة.

وتنتقل الأمراض الجنسية إما عن طريق الاتصال الجنسي أو من الأم إلى الطفل أثناء الحمل، أو الولادة، أو الرضاعة الطبيعية.

وهناك ثمانية من الأمراض المنقولة جنسيًا مرتبطة بأكبر معدل للإصابة أي الزُهري، والسيلان، والكلاميديا، وداء المشعرات، ونقص المناعة، والاتهاب الكبد "ب"، والهربس التناسلي، وفيروس الورم الحليمي.

تعرف في الانفوغراف أعلاه إلى أهم أعراض الأمراض التناسلية لدى الرجال والنساء.

الرجال

ألم أو تورم في الخصية

ألم في منطقة الشرج

الشعور بالألم والحرقة عند التبول

خروج إفرازات من العضو الذكري أو الشرج

النساء