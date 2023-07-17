هكذا أثرّت الكوارث الطبيعية على العالم في عام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد الكوارث الطبيعية من بين أكبر الأزمات التي تصيب دول العالم، والتي قد تؤثر على مجتمعات ‏بأكملها، وتهدّد سبل العيش والاقتصاد.

وفي عام 2022، سجلت قاعدة بيانات الحالات الطارئة 387 حالة من الكوارث الطبيعية حول العالم أدت إلى وفاة 30,704 شخص وتأثّر 185 مليون شخص، وفقًا لما ذكره مركز البحوث المتعلقة بعلم أوبئة الكوارث.

وبلغت الخسائر الاقتصادية حوالي 223.8 مليار دولار أمريكي.

وتسببت موجات الحر الشديدة في وفاة أكثر من 16 ألف شخص في أوروبا، بينما أثّر الجفاف على 88.9 مليون شخص في إفريقيا.

وتسبب إعصار إيان بأضرار تقدّر بحوالي 100 مليار دولار أمريكي في الأمريكتين.

أما التأثير البشري والاقتصادي للكوارث فكان أعلى نسبيًا في إفريقيا، وأقل نسبيًا في آسيا، رغم تعرّض آسيا لبعض الكوارث الأكثر تدميرًا في عام 2022.

تعرف في الإنفوغراف أعلاه إلى عدد الكوارث الطبيعية وعدد الوفيات بحسب نوع كل كارثة في عام 2022