دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بالنسبة لجونا ديشان، كبير علماء الأبحاث في منظمة The Trevor Project من أجل الحد من الانتحار والتدخل في الأزمات التي تُعنى بشباب مجتمع الميم، من يختبرون تضاربًا بين جنسهم المحدّد عند الولادة وهويتهم الجنسية، يعانون من الضيق النفسي وعدم الراحة.

وتابع دوشان أن هذا الانزعاج قد ينشأ في بيئات اجتماعية لدى إشارة آخرين إلى الشخص بالضمير الجنسي الخطأ، أو إذا كان جسد الشخص لا يتماشى مع هويته الجنسية.

وتحدد جمعية علم النفس الأمريكية الجنس بأنه الجندر البيولوجي الذي تم تعريف الشخص به عند الولادة. يعتمد جنس الفرد على الخصائص البيولوجية للذكورة أو الأنوثة كما هو موضح في الكروموسومات، والغدد التناسلية، والهرمونات، والأعضاء التناسلية. من ناحية أخرى، يتعلق الجنس بالسلوكيات والمواقف والمشاعر التي ترتبط بها الثقافة الخاصة بجنس الشخص البيولوجي. إنها هوية اجتماعية وبناء اجتماعي.

وبحسب جمعية علم النفس الأمريكية إن الهوية الجنسية تمثل أحد جوانب الجنس، ألا وهو "الإحساس النفسي للشخص بجنسه".

تم تشخيص أقل من 0.1٪ من السكان، أو 1 من كل 1000 شخص، بخلل الهوية الجنسية، وفق جمعية الطب النفسي الأمريكية. لكن هذا الرقم يعتمد فقط على عدد الأشخاص الذين سعوا للحصول على علاج يؤكد جنسهم في العيادات.

عادة ما تبدأ عوارض خلل الهوية بين الجنسين في مرحلة الطفولة، وأحيانًا في السن الثالثة، بحسب جمعية الطب النفسي الأمريكية. وقال الدكتور جاك دريشر، الأستاذ السريري للطب النفسي في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، إن الأعراض يمكن أن تحدث في أي مرحلة من الحياة.

أعراض خلل الهوية الجنسية

وأوضحت جمعية الطب النفسي الأمريكية أنه بالنسبة للمراهق أو البالغ كي يتم تشخيصه بخلل في النوع الاجتماعي، يجب أن يختبر معايير معينة من اضطراب الهوية الجنسية، بالتوازي مع المعاناة من ضائقة كبيرة سريريًا أو ضعف وظيفي. لا يعاني كل شخص، لا يتماثل مع الجنس المخصص له من اضطراب الهوية الجنسية، لا سيّما الضيق والضعف.

تختلف بعض هذه المعايير بناءً على العمر، لكنّها عمومًا تنطوي على تعارض بين الهوية الجنسية للفرد والخصائص الجنسية الأساسية و/ أو الثانوية. (تشير الخصائص الجنسية الأولية إلى المبيضين أو الخصيتين والهرمونات ذات الصلة، في حين أن الخصائص الجنسية الثانوية هي سمات تأتي مع نضج الجسم، مثل الصوت، وشعر الوجه، وحجم الثدي، والطول).

قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية بالتخلّص من الخصائص الجنسية الأولية، أو الثانوية، أو امتلاك تلك الخصائص التي تتوافق مع هويتهم الجنسية. قد يفضّل هؤلاء الأفراد أيضًا الملابس، أو الأنشطة، أو الألعاب، أو اللعب، أو العلاج الاجتماعي المرتبط تقليديًا بجنس مختلف عن جنسهم المحدّد.

في هذا الصدد، أشار الدكتور أمير أهوجا، مدير الطب النفسي في مركز لوس أنجلوس للمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسانية، ورئيس جمعية الأطباء النفسيين لمجتمع الميم، إنّ الضيق المرتبط بخلل الهوية الجنسية يمكن أن يشمل القلق، والاكتئاب، وتدني احترام الذات، وإيذاء النفس، والانتحار، أو الاستجابات للصدمة، مثل اليقظة المفرطة، من التعرض لسوء المعاملة في المجتمع.

وأضاف أن ضائقة شخص ما يمكن أن تصبح كبيرة بما يكفي بحيث تتعارض مع قدرته على العمل: ربما لا يستطيعون النوم، أو التركيز في المدرسة أو العمل، أو تناول الطعام بشكل جيد، أو دفع الفواتير في الوقت المحدد، أو التواصل الاجتماعي، أو تنظيف المنزل.

هل اضطراب الهوية الجنسية اضطراب عقلي؟

قال الخبراء إنه نظرًا لأنّ اضطراب الهوية الجنسية مدرج في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية التابع للجمعية الأمريكية للطب النفسي، الذي يُعرف أيضًا باسم DSM، فإنه يتم تشخيصه على أنه اضطراب عقلي.

لكن التنافر بين الجنسين، أي هوية جنسية لا تتطابق مع الهوية المحددة عند الولادة، ليس هو ما يجعل خلل الهوية الجنسية اضطرابًا عقليًا. قال أهوجا إن وجود خلل الهوية الجنسية سريريًا لجهة التناقض هو ما يجعله اضطرابًا.

وأضاف: "مثل جميع أمراض DSM، فإن أحد المكونات الرئيسية للاكتئاب والقلق والفصام، أنه يجب أن تكون مصابًا بضعف وظيفي، وإلا فلن يتم اعتباره تشخيصًا".

يُعّد تضمين اضطراب الهوية الجنسية في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية أيضًا ضروريًا للوصول إلى رعاية تأكيد النوع الاجتماعي.

وأشار دوشان إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين يتلقون الرعاية في نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، فإن الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسية (DSM) الذي يحتوي على رمز تشخيص لاضطراب الهوية الجنسية يعني أنه يمكن للأشخاص الحصول على تأمين لدفع تكاليف رعايتهم.

التخفيف من خلل الهوية الجنسية

يتعامل الناس مع اضطراب الهوية الجنسية بطرق مختلفة تندرج عادةً ضمن فئات قليلة، وتقول الجمعية الأمريكية للطب النفسي إنه كل شخص لا يحتاج إلى جميع أنواع الدعم.

قد يحاول الناس استكشاف تجاربهم في الهوية الجنسية والتعبير عنها مع المعالج.

قد يجرب أحباؤهم العلاج الأسري، أو الزوجي، أو مجموعات الدعم لمشاركة خبراتهم والمساعدة في تعزيز بيئة داعمة للشخص المصاب بخلل في النوع الاجتماعي.

وبحسب جمعية الطب النفسي الأمريكية يمكن أن يكون تأكيد الهوية الجنسية للفرد من قبل الآخرين أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، لأن "الرفض الأسري والمجتمعي للهوية الجنسية يشكل أحد أقوى صعوبات الصحة العقلية بين الأشخاص المتحولين جنسيًا".

ما تسميه جمعية الطب النفسي الأمريكية التأكيد الاجتماعي، قد يبدو وكأنه شخص يتبنى ضمائر جنس مختلفة وجوانب أخرى من التعبير الجندري، مثل الطريقة التي يرتدي بها المرء.

يمكن لأي شخص أن يؤكد هويته بشكل قانوني من طريق تغيير اسمه وعلامات النوع في استمارات تحديد الهوية الحكومية.

ولفت ديشان إلى أن ما يسمّى التأكيد الطبي، يشمل موانع البلوغ للمراهقين الذين توقف البلوغ مؤقتًا لديهم، ما يمنح المراهق الوقت للتفكير بهويته وأولياء أموره الوقت للنظر في الخيارات. يمكن أن تساعد الهرمونات للمراهقين والبالغين الأكبر سنًا في تطوير ميزات مثل شعر الوجه (باستخدام هرمون التستوستيرون) أو صوت أكثر نعومة (باستخدام الإستروجين).

يختار بعض البالغين التأكيد الجراحي لإزالة أو إضافة أو تغيير مظهر بعض الخصائص الجنسية.