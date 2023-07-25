سرطان الرئة..أبرز 4 أعراض يجب معرفتها عن المرض

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر سرطان الرئة نموًا غير متحكم به لخلايا غير طبيعية لا تقوم بمهام خلايا الرئة الطبيعية، ولا تتطور إلى أنسجة رئة سليمة، ما يؤدي إلى تشكل الأورام وإعاقة عمل الرئة، وذلك وفقًا لما أوضحته وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

أما وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، فقد ذكرت أن أعراض المرض تشمل ما يلي:

السُعال وقد يكون مصحوبًا بدم

ضيق التنفس

ألم العظام

فقدان ملحوظ في الوزن

ويُقسّم الأطباء سرطان الرئة إلى نوعين رئيسيين.

سرطان الرئة صغير الخلايا:

يحدث سرطان الرئة صغير الخلايا مع المدخنين الشرهين.

سرطان الرئة بالخلايا غير الصغيرة:

يتألف من عدة أنواع من سرطانات الرئة التي تتصرف بطريقة مشابهة. ويشمل سرطان الخلايا الحرشفية، والغدية، وسرطان الخلايا الكبيرة.

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