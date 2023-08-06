في أمريكا.. إصابة شخصين بإنفلونزا الخنازير بعد زيارة معارض زراعية

منها الهامستر والأرانب وخنازير غينيا.. هونغ كونغ تطبق القتل الرحيم على 2000 من الحيوانات الصغيرة بسبب فيروس كورونا

حماية محتملة ضد الأوبئة في المستقبل .. باحثون يطورون لقاحًا شاملاً للإنفلونزا

دراسة: ممارسة الرياضة بانتظام قد تحميك من الموت بسبب الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي

(CNN)-- أعلنت المراكز الأمريكيّة لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، الجمعة، عن إصابة شخصين بسلالات إنفلونزا تنتشر بين الخنازير عادةً، ويبدو أنّ اللوم يقع على معارض الخنازير ضمن المعارض الزراعيّة.

وأُصيب كل مريض بأعراض شبيهة بالإنفلونزا بعد حوالي 10 أيام من زيارة معارض الخنازير في معرضين زراعيين مختلفين في أوائل يوليو/تموز، وأواخره. ولم يدخل أحدهما المستشفى، ويبدو أنّ العدوى لم تنتشر لأشخاص آخرين، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض.

وتم رصد الحالتين من قِبَل وزارة الصحة في ميشيغان.

ويظهر عدد قليل من هذه الحالات في الولايات المتحدة كل عام، وعادةً ما تكون مرتبطة بمعارض الخنازير.

ومع ذلك، يُسلّط المرض الضّوء على احتماليّة تمتّع فيروسات الإنفلونزا بالقدرة على الانتقال من الحيوانات (مثل الطيور والخنازير) إلى البشر.

ولا تتسبّب مثل هذه الحالات بمشاكل إضافيّة بسبب تكيّف الفيروسات مع إصابة الأنواع الأخرى، ولكن نظرًا لوجود احتمال تسبّب عدوى كهذه في انتشار المرض، أكّدت مراكز مكافحة الأمراض أنّها تتبّع هذه الحالات وتفحصها بشكلٍ كامل دائمًا.

ويُعتبر الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أكثر عرضةً للإصابة بالعدوى غير المباشرة.

وأوصتهم مراكز مكافحة الأمراض بتجنب معارض الخنازير، أو ارتداء الكمامات عند التواجد حول هذه الحيوانات.