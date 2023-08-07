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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجدت دراسة جديدة من المعهد الحضري (Urban Institute) أنّ الآباء من ذوي البشرة السوداء وأطفالهم أكثر احتمالاً للتعرّض لمعاملة غير مُنصِفة عند طلب الرّعاية الطبيّة أكثر من غيرهم.

تستند الدّراسة، التي أُصدِرت في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، إلى بيانات استطلاع "Health Reform Monitoring" التّابع لهذه المؤسسة غير الربحيّة.

وأُجريت أحدث جولة للاستطلاع في يونيو/حزيران.

ووفقًا لما وجده الباحثون، أبلغ 22% تقريبًا من الآباء السّود عن الحُكم عليهم بشكلٍ غير عادل، أو تعرّضهم لسوء المعاملة بسبب عِرقهم، أو انتمائهم الإثني، أو لغتهم، أو نوع التّأمين الصحي الذي يتمتّعون به، أو وزنهم، أو دخلهم، أو إعاقتهم، أو سمات أخرى.

ووجد الاستطلاع أن معدّل إبلاغ الآباء السّود عن هذه المعاملة كان أعلى بنسبة 10% تقريبًا مقارنةً بالآباء البيض، أو من ذوي الأصول الإسبانيّة، أو الذين ينتمون إلى مجموعات عِرقيّة أخرى.

وقالت كبيرة الباحثين في المعهد الحضري، والمؤلّفة المشاركة في الدّراسة، دولسي غونزاليس، لـCNN: "تؤثّر هذه التّجارب على الآباء من ذوي البشرة الملونة، وأطفالهم بشكلٍ غير متناسب، وخاصّة الآباء السود".

ولذا، قد يُشكّل فهم وردع هذه التّجارب "خطوة مهمة للمساعدة في سد الكثير من أوجه التّفاوت الصحيّة، والعِرقية، والإثنية التي نشهدها".

ووجدت الدّراسة أنّ 7 من أصل 10 من الآباء الذين أبلغوا عن تعرّضهم لمعاملة غير عادلة في مجال الرّعاية الصحيّة كانوا أكثر عرضة لتأخّر العلاج بعد تلك التّجارب.

وقد تؤدّي المعاملة غير العادلة إلى عواقب صحيّة سلبيّة، بحسب غونزاليس، وضغوط إضافيّة على المرضى، إضافةً لعدم ثقتهم في نظام الرّعاية الصحيّة إلى حد التّخلي عن العلاجات الضروريّة.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت ضمن عيّنة تمثيليّة على المستوى الوطني تتكوّن من 9،494 بالغًا أمريكيًا تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا.

ولكن استند التّحليل إلى ردود 2،981 من آباء الأطفال دون سن الـ19.