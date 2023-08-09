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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثبتت تجربة سريرية رئيسية أن عقار Wegovy لفقدان الوزن يُقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، أو السكتات الدماغية، أو الوفاة المرتبطة بأمراض القلب، بنسبة 20٪ للأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقامت شركة "نوفو نورديسك" بدراسة Wegovy مقابل دواء وهمي، للوقاية من الأحداث القلبية العكسية الكبرى لدى 17,604 من البالغين المصابين بأمراض القلب والسمنة، أو الذين يعانون من زيادة الوزن لكنّهم غير مصابين بمرض السكري.

وأطلق على التجربة التي امتدت على خمس سنوات اسم "Select".

وأظهرت تجربة مماثلة لعقار السكري من النوع الثاني Ozempic الذي يستخدم المُكوّن نفسه، semaglutide، أنه يمكن أن يقلّل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 26٪.

ولم تظهر التجربة حتى الآن انخفاضًا في المخاطر لدى الأشخاص غير المصابين بالسكري.

وقال مارتن هولست لانج، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة "نوفو نورديسك": "تعد Select تجربة تاريخية وأثبتت أن 2.4 مليغرامات من semaglutide لديها القدرة على تغيير كيفية التعامل مع السمنة ومعالجتها".

وأوضح الأطباء لـCNN أنّ النتائج التي لم تتم مراجعتها أو نشرها في مجلة طبية بعد، قد تُشجّع المزيد من الناس على استخدام عقار إنقاص الوزن الشائع.

وقالت الدكتورة جينا شو ترونيري، مديرة الخدمات السريرية في مركز اضطرابات الوزن والأكل في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا، في مقابلة قبل إعلان نتائج التجربة: "نرى الكثير من المرضى الذين يكافحون للوصول إلى هذه الأدوية".

وقالت "نوفو نورديسك" إن Wegovy لديه "ملف تعريف آمن وجيد التحمل" في الدراسة، الأمر الذي يتماشى مع ما شهدته في التجارب السابقة.

وأوضحت الشركة أنها ستقدم طلبات مع المنظمين لإضافة فوائد القلب والأوعية الدموية إلى معلومات وصف الدواء.

وأفادت أنها ستقدم نتائج مُفصّلة عن التجربة في مؤتمر علمي في وقت لاحق من هذا العام.

وقال الدكتور ستيفن نيسن من "كليفلاند كلينيك" لـCNN، قبل نتائج الدراسة، إن النتائج كاملة ضرورية للحصول على فهم أفضل للتجربة.

ويقود بدوره تجربة مماثلة لـtirzepatide، وهو دواء صنعته شركة Eli Lilly، ويباع لمرضى السكري من النوع الثاني. وينتظر موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعقار فقدان الوزن أيضًا.