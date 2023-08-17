عمره 5300 عامًا.. الكشف عن المظهر الحقيقي لمومياء الرجل الثلجي "أوتزي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد الرجل الثلجي "أوتزي" الذي عثر متسلقون على رفاته المتجمدة في وادٍ عالٍ، بجبال الألب، في منطقة تيرول النمساوية، عام 1991، ربما أكثر جثة درست عن كثب في العالم.

وأثار الغموض حول وفاته العنيفة، وهويته وكيف انتهى به الأمر على ممر جبلي، فضولًا يتجاوز بكثير ميدان علم الآثار.

وفي كل عام، يزور آلاف الأشخاص مومياءه المحفوظة في زنزانة باردة خاصة في متحف تيرول الجنوبي للآثار في بولزانو، بإيطاليا.

وتشير دراسة جديدة للحمض النووي القديم المستخرج من عظم حوض "أوتزي" إلى أنه لا يزال لديه بعض الأسرار ليكشفها.

وأظهر تحليل تركيبته الجينية أن المومياء التي تبلغ من العمر 5،300 عام كانت بشرة الرجل داكنة - وأنه كان على الأرجح كان أصلعًا، ويتناقض ذلك مع إعادة بناء "أوتزي "التي تصوره رجلاً ببشرة فاتحة مع رأس كاملة من الشعر ولحية.

وقال ألبرت زينك، رئيس معهد دراسات المومياوات بمركز بحوث يوراك الخاص في بولزانو: "كان يُعتقد سابقًا أن بشرته اسمرت خلال عملية التحنيط".

وأشار زينك، أحد مؤلفي البحث الذي نُشر في الدورية العلمية Cell Genomics، الأربعاء، إلى أنه "يبدو أن لون بشرة المومياء الداكنة قريبة من لون جلد رجل الجليد في حياته".

وأوضح زينك لـCNN، أنه ليس مستغربًا أن يتمتّع "أوتزي" ببشرة داكنة، مشيرًا إلى أن العديد من الأوروبيين في ذلك الوقت يحتمل أن يكون لديهم تصبّغ جلدي أغمق من العديد من الأوروبيين في الوقت الحاضر.

ربما تكون جثة أوتزي المحنطة هي أكثر الاكتشافات الأثرية التي تمت دراستها عن كثب في العالم. Credit: South Tyrol Museum of Archaeology/Eurac/Marco Samadelli-Gregor Staschitz

وتابع: "لا يزال المزارعون الأوروبيون الأوائل يتمتعون ببشرة داكنة تغيّرت بمرور الوقت إلى بشرة أفتح، كتكيّف مع التغيرات في المناخ والنظام الغذائي للمزارعين".

ولفت إلى حقيقة استهلاك المزارعين كميات أقل بكثير من فيتامين "د" في نظامهم الغذائي مقارنة مع الصيادين.

وأضاف: "يبدو أن الرجل الثلجي استهلك الكثير من اللحوم، وهذا ما أكده أيضًا تحليلنا لمعدته الذي أظهر وجود لحوم الوعول والغزلان".

وقال المؤلف المشارك لزينك يوهانس كراوس، وهو مدير قسم علم الوراثة الأثرية بمعهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في لايبزيغ بألمانيا، إن النتائج تشير إلى أن رجل الجليد في الحياة يشبه المومياء نفسها إلى حد كبير.

خبير يرطب مومياء أوتزي في متحف جنوب تيرول للآثار Credit: South Tyrol Museum of Archaeology/Marion Lafogler

وأفاد كراوس في بيان: "من اللافت للنظر كيف أن إعادة بناء الرفات تعد منحازة، لجهة تصوّرنا المسبق لإنسان العصر الحجري في أوروبا".

من جهته، قال عالم الآثار لارس هولغر بيلو، مدير مشارك لمشروع أسرار الجليد في النرويج، إنه في حين أن تحليل الحمض النووي القديم يشير إلى أن "أوتزي" يعاني من الصلع الذكوري، إلا أنه ليس من الممكن التأكد من مدى فقدان الشعر بالفعل في حياته.

وقال بيلو: "ربما كان أوتزي يعاني من الصلع لأسباب وراثية، لكن الصلع شبه الكامل الذي يعاني منه الآن هو في رأيي أكثر احتمالًا بسبب حدوثه بعد وفاته".

وتابع: "غالبًا ما يتساقط الشعر الموجود على الجلد أثناء بقاء (الجسم) في الجليد وخارجه (وأحيانًا في الماء) حيث تتحلل البشرة".

تحليل الجينوم المفصّل يعطي معلومات أكثر دقة

هذا هو موقع اكتشاف أوتزي في جبال الألب الإيطالية. Credit: South Tyrol Museum of Archaeology/Dario Frasson

وكان تسلسل الجينوم المأخوذ من عظم حوض "أوتزي" أكثر اكتمالاً من الجينوم السابق الذي تم تجميعه في عام 2012 عندما كان حقل الحمض النووي القديم لا يزال في مهده، وفقًا للدراسة. ولفت بيلو إلى أنّ البحث الأخير يساعد أيضًا على توضيح معضلة أصل أوتزي.

وأضاف بيلو: "إن تطبيق الأساليب الجديدة يجعل من أوتزي هدية علمية تستمر في العطاء".

وتظهر الدراسة الجديدة أن هذه النتيجة المبكرة ربما كانت بسبب التلوث بالحمض النووي البشري الحديث.