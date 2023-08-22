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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، أن نتائج التحاليل، من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي، أكدت إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2.

وأضافت في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "فيسبوك": "كانت الأعراض الإكلينيكية، التي ظهرت عليهما، هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء".

وقال البيان: "يقوم قطاع الطب الوقائي، في وزارة الصحة والسكان المصرية، بتطبيق نظام دقيق لرصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى البلاد".

ويهدف ذلك للكشف المبّكر عن مسببات المرض، ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية أنه "يتم تطبيق عدة برامج، ومن بينها الترصد الروتيني، في 450 مستشفى على مستوى البلاد، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والإلتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة".

وتُعد أعراض الإصابة بمتحور EG-5.2، هي أعراض بسيطة، ولا تُوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية.

ولكن، من الضروري الحصول على جرعات معززة من التطعيمات، وخاصة الفئات الأكثر تأثرًا بالمرض ككبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم.

ويجب التطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية، مع تجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، بحسب بيان الوزارة.