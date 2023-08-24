خمس طرق تساعدك على اكتشاف "نرجسية" شريكك أو مديرك.. ما هي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ليس جميع النرجسيين رؤساء تنفيذيّين، أو مشاهير، أو شخصيّات في مسلسلات الجرائم. في الواقع، قد يكون أصحاب هذه الشخصيّة في محيطك أكثر ممّا تعتقد.

وقال الدّكتور دبليو كيث كامبل، أستاذ علم النفس في جامعة "جورجيا"، إنّ اضطراب الشخصيّة النرجسيّة أمرٌ موجود، ونادر، ويؤثّر على 1% أو 2% من السكان.

وعرّف الدكتور كريج مالكين، المحاضر بعلم النفس في كليّة الطب بجامعة "هارفارد"، وعالم النفس المرخّص في ماساتشوستس، النرجسيّة بأنّها سمة شخصيّة، تصيب كل شخص في مكانٍ ما على طول الطيف.

وأشار مالكين إلى أنّ 10% من الأشخاص الذين يتمتّعون بأعلى مستويات من هذه السمة يُعرفون بكونهم نرجسيين، ما يعني أنّه يمكن اعتبار 1 من كل 10 أشخاص نرجسيًا.

لكن كيف يمكننا رصد هؤلاء الأشخاص الذين قد يضايقوننا بقائمة إنجازاتهم أثناء التجمعات في أحسن الأحوال، أو يرتكبون أحد أنواع الإساءة في أسوأ الأحوال؟

شارك الخبراء 5 أشياء يمكنك القيام بها لرصدهم وحماية نفسك.

ما نوع الشخصيّة النرجسيّة التي تتعامل معها؟

أشار مالكين إلى وجود 3 أنواع من النرجسيّين، ويمكن تمييزهم من طريقة تعاملهم مع الشعور بالتميّز.

ووفقًا لمالكين، يتأقلم النرجسيّون الصريحون مع الأمر من خلال الشعور بالتفوّق على الآخرين، وقد يكونون أول من يخطر في بالك عند التفكير في النرجسيّة.

وأضاف مالكين أنّ النرجسيين السريين يشعرون بالتميّز عند النظر إليهم كأكثر فرد يعاني من سوء الحظ، أو سوء الفهم.

ومن شأن المعاناة التي يمر بها هذا الشخص أن تطغى على أي مشكلة قد تتعامل معها.

وثالثًا، هناك نرجسيون طائفيون يشعرون بالتميّز عند اعتبارهم الشخص الأكثر فائدة في أي مجموعة.

وشرح مالكين: "إنّهم يريدون منك أن تفهم أنّك لم تقابل أي شخص أكثر اهتمامًا والتزامًا منهم من قبل".

ما الشعور الذي ينتابك بالقرب منهم؟

قد يكون ما تشعر به تجاه شخصٍ ما مؤشرًا جيدًا على موقعه في مقياس النرجسيّة.

وبحسب مالكين، من المرجّح أن يشعر الأشخاص الذين كانوا على علاقة مع العديد من النرجسيين بمستوى كبير من الشّك بالذات.

وغالبًا ما يكون هؤلاء الأشخاص منفصلين عن مشاعرهم الخاصّة.

لكن كيف يمكنك معرفة إذا كنت تتعامل مع نرجسي سرّي، وليس شخصًا يحتاج إلى القليل من الدعم فقط؟

يرى مالكين أنّه يجب عليك النّظر في ما إذا كنت تشعر بالبُعد أو القرب منه.

والنرجسيّون السريّون لا يشاركون ضعفهم، وشرح بالقول: "إذا لم ترَ دموعًا حقيقيّة، أو إذا كنت لا تشعر بالانجذاب نحو الشخص، فهذا مجرّد عرض، وليس تعبيرًا".

هل تتّسم علاقتك بالتوازن؟ أم هل يتمحور كل شيء حولهم؟

يجب أن تكون المحادثات (والعلاقات) متبادلة، لكن الأمر يختلف إذا كنت مع شخصيّة نرجسيّة.

قد يشعر الكثير من الأشخاص بالخوف من الانفتاح، وفقًا لمالكين، لكن يتعامل النرجسيّون مع هذا الخوف من خلال الحفاظ على الشعور بالتميّز.

وقال مالكين إنّهم لن يتجنبوا الاعتراف بالشعور بالحزن أو الوحدة فحسب، بل قد يذكرون أنّهم لا يشعرون بهذه الطريقة حقًا لأنهم يعتنون بأنفسهم بشكلٍ جيّد، كما أنّه أضاف: "إنّهم نوعًا ما يضعون أنفسهم في مكانة تُشعِرهم بأنّهم أفضل منك عند المقارنة".

هل علاقتك وثيقة؟

وقال مالكين إنّ الحاجة إلى الشعور بالتميّز غالبًا ما يقف في طريق حفاظ النرجسيين على علاقات وثيقة.

وقال كامبل: "تعني النرجسيّة بشكلٍ عام وجود نظرة متضخّمة للذات، والافتقار إلى العلاقات الوثيقة والأكثر دفئًا وعاطفيّة مع الآخرين".

وبدلاً من تحقيق الصداقات الحقيقيّة، والشراكات الرومانسيّة، والروابط الأسريّة، يمكن تعريف علاقات النرجسيين بحسب العناصر الثلاثة التالية:

• الاستغلال: القيام بكل ما يتطلّبه الأمر للشعور بالتميّز بغض النظر عمّا قد يُسببه الأمر للآخرين

• الاستحقاق: التصرّف كما لو أنّ العالم يجب أن يخضع لإرادتهم

• ضعف التّعاطف: الشعور بالتميّز مقارنة مع الآخرين. وهؤلاء هم الأشخاص الذين يغيب عن بالهم حقيقة تمتّع الآخرين بمشاعر، واحتياجات، ووجهات نظر خاصّة بهم

وذكر مالكين أنّ هذه الميول قد تشكّل أساسًا للإساءة اللفظيّة، أو العاطفيّة، أو الجسديّة.

لا تقسُ على نفسك

وبحسب ديبورا أشواي، مستشارة مرخّصة في مجال الصحة العقليّة السريريّة في ولاية نورث كارولينا، قد يكون من الصعب رصد النرجسيين لأنّك قد تعتقد حقًا أنّهم رائعين، ومميّزين كما يرغبون بأن تعتقد.

وأضافت أشواي: "إنّهم يستخدمون الكثير من السحر لمحاولة جذب الأشخاص إلى عالمهم، وجعلهم يتابعونهم، ويعتقدون أنّهم أفضل من الآخرين".

ولا تلم نفسك في حال وقعت في شِباك شخصيّة نرجسيّة، وأكّدت أشواي: "قد يصعب على الأشخاص رصدهم لأعوام".