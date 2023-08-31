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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تكون قد سمعت عن أعراض فقر الدم الشائعة، مثل الشعور بالتعب، والضعف، والدوار، والنعاس.. ولكن قد يشعر المريض أيضًا بشهيّة غريبة تجاه بعض المواد غير الغذائية.

وأوضح حساب "عش بصحة"، وهو تابع لوزارة الصحة السعودية، عبر منصة "تويتر"، أن هناك 4 مواد سيشعر مريض الأنيميا برغبة في تناولها.

وتشمل:

الثلج

الأتربة

النشا

الطلاء

ماذا تعرف عن فقر الدم؟

أوضحت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه حالة صحية يقلّ فيها عدد خلايا الدم الحمراء أو تركيز الهيموغلوبين في داخلها عن المعدل الطبيعي.

وإذا قلّت خلايا الدم الحمراء عن اللازم، أو كانت غير طبيعية، أو كان الهيموغلوبين غير كافٍ، تتراجع قدرة الدم على حمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

وقد ينتج فقر الدم عن عدة عوامل، من بينها:

نقص المُغذّيات بسبب النُظم الغذائية غير الملائمة أو عدم الامتصاص الكافي للمغذيات

العدوى، مثل الملاريا، والعدوى الطفيلية، والسلّ، وفيروس العوز المناعي البشري

الالتهابات

الأمراض المزمنة

الحالات النسائية والتوليدية

اضطرابات خلايا الدم الحمراء الوراثية

ويتمثل السبب الأوسع انتشاراً لفقر الدم في نقص الحديد، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

ويُعد نقص حمض الفوليك، وفيتامين (ب-2)، وفيتامين ألف، من بين الأسباب المهمة أيضاً.

ويُشكّل فقر الدم مشكلة صحية خطيرة على صعيد العالم. ويؤثر بصفة خاصة على صغار الأطفال، والمراهقات، والنساء في فترة الحمل والفترة التالية للولادة.