دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يؤثّر استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالميًا خلال موسم الصيف سلبًا على صحتك، ويصيبك بأمراض ناجمة عن الحرارة مثل ضربات الشمس والنوبات القلبية.. لكن، في الإمكان تجنّب هذه التداعيات الصحية من خلال اتباع النظام الغذائي الصحيح.

وبحسب القاعدة القديمة، يفترض أن تشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا (ويوصي بعض الخبراء بالمزيد). قد يبدو لك ذلك مهمة شاقة في بعض الأيام أحيانًا، لكن إليك الحل: ليس عليك شرب كل هذه الكمية من الماء. فما يقرب من 20% من استهلاكنا اليومي للمياه نستمدّه من الأطعمة الصلبة، خاصة الفاكهة والخضار.

وأوصت وزارة الصحة السعودية باتباع طرق تجنّب الجفاف أثناء الموجات الحارة، قوامها شرب السوائل والماء، أو تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على قائمة الفاكهة الغنية بنسبة عالية من الماء التي ينصح بتناولها في الأيام الحارة.