لمحاربة الجفاف صيفًا.. ما نسبة المياه بهذه الأنواع من الفاكهة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُصاب العديد من الأشخاص بالجفاف صيفًا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، قد تتجاوز الـ50 درجة مئوية في بعض البلدان.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، أن الفرد يستطيع تجنب الجفاف عن طريق شرب السوائل والماء بكثرة.

ويمكن أيضًا تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل:

الموز

نسبة الماء: 75٪

التفاح

نسبة الماء: 84٪

البرتقال

نسبة الماء: 87٪

الفراولة

نسبة الماء: 91٪

البطيخ

نسبة الماء: 91٪

الدراق

نسبة الماء: 87٪

وفي وقت سابق، كشفت مدينة الملك عبدالله الطبية، عن أبرز علامات الجفاف المبكرة، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر".

وأوضحت أن أهمها يتمثل فيما يلي:

رائحة البول القوية

الشعور بالعطش والدوار

جفاف الفم

التبول أقل من العادة

التعب

لون البول الداكن

ماذا تتجنب؟

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) ضرورة تجنب مشروبات الطاقة، بسبب ما تحتويه من سكريات، خاصة أنها ستُضيف مئات السعرات الحرارية إلى حميتك الغذائية.

وتحتوي مشروبات الطاقة أيضًا على نسبة عالية من الكافيين، مقارنة بالقهوة، والشاي، والمشروبات الغازية.

وتنصح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) بتجنب استهلاك الكحول أيضًا لأنه من بين أبرز أسباب جفاف الجسم.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الرسمي، أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ يجعل المناطق الجافة أصلاً أكثر جفافاً ورطوبة.

وفي المناطق الجافة، تتبخر المياه بسرعة أكبر عندما ترتفع درجات الحرارة، ما يزيد من خطر الجفاف أو إطالة فترات الجفاف.

ويهدد الجفاف سبل عيش الناس ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض والوفيات.

ويؤثر شحّ المياه على 40% من سكان العالم، وهناك 700 مليون شخص يتعرضون لخطر النزوح نتيجة الجفاف بحلول عام 2030.