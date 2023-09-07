كيف يؤثر الكركديه على مرضى ضغط الدم؟

هل سئمت من تناول أدوية للقلق أو الاكتئاب أو ارتفاع ضغط الدم؟ نفذ هذا الحل البسيط 3 أو 4 مرات أسبوعيًا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ ليس بالضرورة أن تعتمد على الأدوية التي وصفها لك طبيبك فحسب، ولكن تستطيع أن تُعالج نفسك أيضًا من خلال اللجوء إلى الطب البديل.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن الكركديه يُشاع استخدامه لخفض ضغط الدم.

ويُسمح باستهلاك 720 مليمترًا في اليوم، خلال فترة زمنية تصل إلى 6 أسابيع كحدٍّ أقصى.

ولكن، يجب استشارة الطبيب عند الرغبة في تناول الكركديه، أو ما يُعرف باسم "الغجر"، بسبب تعارضه مع بعض الأدوية.

ويأتي من بينها:

كلوروكين

أدوية السكر

ديكولوفيناك

لوسارتان

أدوية ارتفاع ضغط الدم

سيمفاستاتين (أدوية الكوليسترول)

وحذّرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من استخدامه في حال:

الحمل

الإرضاع

الأطفال أقل من 12 عامًا

قبل أو بعد العمليات الجراحية

ويجب التوقف عن تناول الكركديه قبل موعد العملية بأسبوعين، لأنه يُصعّب التحكم بمستوى السكر في الدم.

وتبقى الأعراض الجانبية غير مألوفة، لكنها قد تشمل اضطراب المعدة وتكوّن غازات والإمساك.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الرسمي، أن ارتفاع ضغط الدم يحدث عندما يكون الضغط في الأوعية الدموية مرتفعًا جداً.

ويعتبر من بين الأمراض الشائعة، التي يمكن أن تكون خطيرة في حال تركها بدون علاج.

وقد لا يشعر الأشخاص الذين لديهم إصابة بارتفاع ضغط الدم بأي أعراض. ويعد فحص ضغط الدم الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان المرء مصابا بارتفاع ضغط الدم أم لا.

وفيما يلي بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم:

التقدّم في العمر

العوامل الوراثية

زيادة الوزن والسمنة

عدم ممارسة النشاط البدني

اتباع نظام غذائي غني بالملح

الإفراط في تعاطي الكحول

ويمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي صحي والإقلاع عن تعاطي التبغ وزيادة النشاط البدني، على خفض مستوى ضغط الدم.

ومع ذلك، قد يبقى بعض الأشخاص بحاجة إلى استهلاك الأدوية.