دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن أن تُسبِّب الأغذية غير المأمونة، التي تحتوي على الجراثيم، أو الفيروسات، أو الطفيليات، أو المواد الكيميائية الضارّة أكثر من مئتي مرض مختلف يتراوح بين الإسهال إلى السرطان، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وفي شتّى أنحاء العالم، يُصاب ما يُقدّر بـ600 مليون شخص كل عام، أي شخص واحد تقريبًا من بين كل 10 أشخاص، بالإعياء بعد تناول غذاء ملوّث، وهو ما يؤدي إلى وفاة 420 ألف شخص.

ومن شأن عولمة تجارة الأغذية، وتزايد عدد سكان العالم، وتغيّر المناخ، والنُظُم الغذائية السريعة التغير، أن تؤثّر على سلامة الأغذية.

وهناك العديد من النصائح التي يمكنك اتباعها لضمان صحة وسلامة الأطعمة التي تتناولها، تعرّف إليها عبر الإنفوغراف أعلاه: