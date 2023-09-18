ما أول ما تفعله عند إطلاق تحذيرات بشأن حدوث فيضانات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة -- تُعد الفيضانات من أكثر أنواع الكوارث الطبيعية شيوعاً، وتحدث عندما يغمر فائض المياه الأراضي التي عادةً ما تكون جافة.

وغالباً ما تنتج الفيضانات عن تساقط الأمطار الغزيرة أو موجة من العواصف الناجمة عن إعصار مداري أو تسونامي في المناطق الساحلية.

ويمكن أن تتسبب الفيضانات بدمار واسع النطاق، ما يؤدي إلى خسائر في الأرواح، وأضرار في الممتلكات الشخصية، والبنية التحتية الأساسية في مجال الصحة العامة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وضرب إعصار دانيال شمال شرق ليبيا، الأحد، بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول، مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات هائلة خلفت آلاف القتلى والمفقودين، بحسب ما ذكره الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

تعرفوا في الانفوغراف أعلاه إلى نصائح حول كيفية حماية أنفسكم عند حدوث الفيضانات

عند إطلاق تحذيرات بشأن حدوث الفيضانات

اجمع إمدادات الطوارئ

استمع إلى الأخبار على محطة الراديو أو التلفزيون للحصول على التحديثات.

املأ أحواض الحمام والزجاجات الفارغة بحيث يكون لديك مخزون من المياه النظيفة.

قم بربط الأغراض في الخارج بإحكام

إذا كنت بحاجة إلى الإخلاء، قم بإيقاف تشغيل جميع مرافق الخدمات عند مفتاح الطاقة الرئيسي واعمد إلى إغلاق صمام الغاز الرئيسي.

إخلاء المناطق المعرضة للفيضانات مثل المنخفضات

إذا قمت بالإخلاء بعد حدوث الفيضانات: