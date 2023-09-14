ليبيا.. صور جوية صادمة لمناطق محيت من مدينة درنة بالفيضانات

الشرق الأوسط
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(CNN)—أظهرت صور جوية صادمة حجم الدمار الذي لحق بمناطق محيت عن الخريطة بالكامل أو أجزاء منها خلال الفيضانات التي شهدتها ليبيا.

ليبيا.. صور جوية صادمة لمناطق محيت من مكانها بالفيضانات
صورة لمنطقة درنة قبل الفيضان نتيجة انهيار سدينCredit: EU/Copernicus Sentinel-2
ليبيا.. صور جوية صادمة لمناطق محيت من مكانها بالفيضانات
صورة جوية أقرب لمدينة درنة قبل الفيضانات Credit: Planet Labs PBC

 

ليبيا.. صور جوية صادمة لمناطق محيت من مكانها بالفيضانات
درنة بعد الفيضانات Credit: Planet Labs PBC

لقي أكثر من 5000 شخص حتفهم في أعقاب الفيضانات الكارثية في شرق ليبيا، وفقًا لمسؤولين حكوميين ومستشفيات، بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال المنطقة الساحلية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. ويعتقد أن نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، بحسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ليبيا.. صور جوية صادمة لمناطق محيت من مكانها بالفيضانات
مجرى النهر في درنة قبل الفيضان Credit: Planet Labs PBC
ليبيا.. صور جوية صادمة لمناطق محيت من مكانها بالفيضانات
مجرى النهر في درنة بعد الفيضان Credit: Planet Labs PBC

ويأتي ذلك وسط قصص مروعة عن تراكم الجثث التي ملأت الشوارع بعد الفيضانات العارمة، عندما اخترقت الأمطار الغزيرة سدين، لتجرف المياه المنازل وكل شيء في طريقها. ومع حساب البلاد الكلفة، يفترض أن أكثر من 6 آلاف شخص قتلوا، وبحسب آخر التقارير، فإن هناك قرابة 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، بينما نزح 30 ألف شخص آخرين. هذه أرقام ضخمة في دولة فاشلة تحتاج إلى مساعدة عاجلة، كما سينقل لكم المراسل بن ويدمان الآن. ونحذركم بالطبع، بعض هذه المشاهد قد تكون صادمة.

وأسفرت الفيضانات العارمة في مدينة درنة شمال شرق البلاد المتضررة بشدة عن "جرف أحياء بأكملها في البحر"، وفقًا لمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في حين قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن أكثر من 30 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات في درنة.

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