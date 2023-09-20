بـ6 خطوات.. كيف تتعامل مع نزيف الدم من الأنف؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر نزيف الأنف من الإصابات الشائعة التي يمكن أن يتعرض لها الشخص في أي وقت. ويتساءل بعض الأشخاص عن الإسعافات الأولية اللازمة، للسيطرة على سيلان الدم.

ماذا تعرف عنه؟

أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن النزيف يسبب فقدان الدم من الأنسجة المبطِّنة للأنف. ويحدث في كثير من الأحيان بفتحة أنف واحدة، وغالبًا ما يكون سببه الهواء الجاف.

أنواع نزيف الأنف

نزيف الأنف الأمامي (الأكثر شيوعًا)

ينشأ باتجاه مقدمة الأنف، ويسبب تدفُّقَ الدم عبر فتحات الأنف، وهذا النوع عادةً لا يكون خطيرًا.

نزيف الأنف الخلفي

ينشأ بالجزء الخلفي من ممر الأنف، أي بالقرب من الحلق، وهو أقل شيوعًا من نزيف الأنف الأمامي.

ولكن، يمكن أن يكون نزيف الأنف الخلفي خطيرًا، ويتسبب بفقدان الكثير من الدم.

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، عن الإسعافات الأولية اللازمة عند حدوث نزيف الأنف.

وتشمل ما يلي:

اطلب من المصاب الضغط على جانبي الأنف من الأعلى تحت عظام الأنف بالسبابة والإبهام

استمر بالضغط لمدة عشرة دقائق على أنف المصاب ثم خفف الضغط تدريجيًا

إمالة رأس المصاب إلى الأمام أثناء الجلوس، ما يمنع دخول الدم إلى الحلق والشعور بالغثيان

اطلب من المصاب أن يتنفس من فمه

غسل وجه المصاب بالماء البارد

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن نزيف الأنف قد يستغرق مدة زمنية تزيد عن 10 دقائق.

وسيحتاج الأمر وضع قطعة نظيفة من الشاش داخل الأنف، أو أي مادة أخرى تسيطر على سيلان الدم.

وفي بعض الأحيان، قد يتطلب المريض رعاية طبية عاجلة.

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