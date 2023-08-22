دراسة: "كوفيد-19" مرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقول دراسة جديدة إن كوفيد-19 يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ووجد التقرير، الذي نُشر في المجلة الطبية Hypertension الإثنين، أن أكثر من 1 من كل 5 مرضى تم نقلهم إلى المستشفى جرّاء "كوفيد-19".

وفي الواقع، تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم بعد مرور ستة أشهر على الإصابة بكورونا.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهما من الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة.

ويعاني حوالي نصف البالغين في البلاد من ارتفاع ضغط الدم الذي يتسبّب بوفاة 700 ألف شخص عام 2021، بحسب الوكالة.

وفي الدراسة الجديدة، نظر الباحثون في السجّلات الطبية لأكثر من 45 ألف مريض بـ"كوفيد-19"، وحوالي 14 ألف مريض بالأنفلونزا، في حي برونكس بمدينة نيويورك، بين العامين 2020 و2022.

وبعد مرور 6 أشهر، تتبّع الباحثون جميع المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بأمراض القلب.

وكان حوالي 21٪ من مرضى "كوفيد-19" في المستشفى يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مقارنة بـ11٪ ممن لم يدخلوا المستشفى.

وبالمقارنة مع المرضى المصابين بالأنفلونزا، كان لدى مرضى "كوفيد-19" نتائج ضغط دم أسوأ.

وكان مرضى "كوفيد-19" الذين تم إدخالهم إلى المستشفى أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بمقدار 2.23 مرة مقارنة مع مرضى الأنفلونزا في المستشفى.

ويقول التقرير إن ارتفاع معدل الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بـ"كوفيد-19" "ينذر بالخطر بسبب تأثر عدد هائل من الأشخاص بكوفيد-19".

ووجد الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعًا لدى عدد قليل من المجموعات الديموغرافية الرئيسية.

وتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، أو أشخاص يعانون من حالات سابقة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، أو مرض الشريان التاجي، أو مرض الكلى المزمن.

ويعد هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بعد تعرّضهم لفيروس "كوفيد-19".

ويبقى العلماء غير متأكدين من كيفية تسبب فيروس "كوفيد-19" بارتفاع ضغط الدم.

وتفترض الدراسة أن الفيروس قد يصيب خلايا القلب ويُعطّل تنظيم ضغط الدم.

وأوضحت أن إصابة الكلية الحادة، وهي من المضاعفات الشائعة أثناء دخول المستشفى جرّاء كوفيد-19، قد تساهم بارتفاع ضغط الدم.

وقد تؤدي عوامل الخطر المرتبطة بالفقر، ضمنًا الإجهاد وقلة الوصول إلى الغذاء الصحي، إلى ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ولذلك، ستكون أبحاث المتابعة طويلة المدى مفيدة لاستكشاف ما إذا كان ارتفاع ضغط الدم و"كوفيد-19" مرتبطان ببعضهما.

وفي الوقت الحالي، يجب أن تساهم هذه البيانات بتحذير الأطباء من الرابط بين "كوفيد-19" وارتفاع ضغط الدم.