ما أبرز فوائد "فاكهة الآلام" وكيف تتناولها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من محبّي فاكهة "زهرة الآلام"، أو كما تُعرف باسم الـ"باشن فروت"؟ إذًا.. ستتفاجأ حتمًا من فوائدها لجسم الإنسان.

وأوضحت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية (FDACS)، عبر موقعها الإلكتروني، أن فاكهة الـ"باشن فروت" تحتوي على فيتامين (أ)، وفيتامين (سي)، والألياف، والبوتاسيوم.

ويُعد البوتاسيوم مهمًا لصحة القلب، ويمكن أن يساعدك في الحفاظ على ضغط دم صحي.

وبحسب ما ذكرته وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، يمكن أن تُقلل الألياف من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وسرطان القولون. كما أن تناول الألياف يحمي من داء السكري من النوع الثاني.

هل كنت تعلم؟

وتُعد فاكهة الـ"باشن فروت" مصدرًا للحديد غير الهيمي، أو الحديد النباتي. ويمكن أن تساعد جسمك على امتصاص الحديد بشكل أفضل بسبب احتوائها على فيتامين (سي).

وأوضحت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية أن كلًا من لبّ الفاكهة وبذورها مغذّية ويمكن تناولها.

كيف تنمو "فاكهة الآلام"؟

تنمو بشكل أفضل في الطقس الدافئ

تتميز بأوراق خضراء لامعة وكبيرة

يكون قشرها أخضر اللون قبل النضوج

تستغرق حوالي 7 إلى 8 أسابيع حتى تنضج ثمار الفاكهة

التسوق والتحضير والتخزين

ابحث عن فاكهة الـ"باشن فروت" التي تحتوي على جلد مجعد. ويدل ذلك على أنها ناضجة

قم بتبريد الفاكهة الناضجة في كيس بلاستيكي لمدة تصل إلى أسبوع واحد

قطّع الفاكهة إلى نصفين، واستخرج لُبّها، ثم تخلّص من قشرتها المرّة. ويمكن أن تتناول بذور الفاكهة أيضًا

طرق مختلفة لتناولها

وهناك طرق عديدة تستطيع أن تتناول فيها فاكهة الـ"باشن فروت"، بحسب ما ذكرته وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتأتي من بينها: