هل تعاني من التهاب المفاصل؟ اتّبع هذا النظام الغذائي الصحّي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من التهاب المفاصل؟ يساعد اتباع نظام غذائي صحي على التخفيف من حدّة المرض وآلامه، ويمنحك الشعور بالقوة والعافية.

التهاب المفاصل

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك أكثر من 100 نوع من التهابات المفاصل، وغالبيتها تسبب الألم، والتصلب داخل المفصل المُصاب وحوله.

ويؤثر بعض أنواع التهاب المفاصل، مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي على الجهاز المناعي، وبعض الأعضاء الداخلية للجسم.

الأنواع

​الفصال العظمي، الأكثر شيوعًا بين أنواع التهاب المفاصل

التهاب المفاصل الروماتويدي، ويُعتبر شائعًا أيضًا

النقرس

الألم العضلي الليفي

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن أنواع التهاب المفاصل كثيرة. ومن الممكن أن يصاب الشخص بنوع واحد أو أكثر في الوقت ذاته.

وتشمل الأنواع الأخرى:

التهاب الفقار المقسط

التهاب المفاصل الإنتاني

التهاب المفاصل التفاعلي

التهاب المفاصل الصدفي

التهاب مفاصل الإبهام

عوامل الخطورة:

​التقدم في العمر

الجينات والسمات الوراثية

زيادة الوزن والسمنة

العدوى

العمل ومخاطره

التدخين

هل تريد تقليل الالتهاب المرتبط ببعض أشكال التهاب المفاصل؟

وأوضح موقع "Better Health Channel" الحكومي الإلكتروني أن هناك العديد من الأطعمة الغنية بدهون أوميغا-3، والتي من شأنها مساعدك.

وتشمل:

الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين

بذر الكتان وزيت بذر الكتان

الجوز

السمن والبيض

بعض مكملات زيت السمك

واحذر من الخلط بين زيت السمك وزيت كبد السمك، إذ يحتوي زيت كبد السمك على فيتامين (أ). ويمكن أن يُسبب فيتامين (أ) آثار جانبية خطيرة عند استهلاكه بكثرة.

واحرص على سؤال طبيبك قبل استهلاك أي مكملات غذائية، حتى تتأكد أنك تتناول الجرعة الصحيحة.

وفيما يلي، إليك بعض النصائح لإدارة نظامك الغذائي إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل: