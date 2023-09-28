بالسعودية..نجاح أول عملية زرع كبد كاملة بالروبوت

غالبية الناس لا يعرفون أن لديهم إصابة به .. ما هو مرض الكبد الدهني وكيف يمكنك اكتشافه؟

زراعة رئة وكبد معًا.. عملية جراحية نادرة تنقذ ممرضًا سابقًا من الموت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نجح أحد المستشفيات في المملكة العربية السعودية في إجراء أول عملية زرع كبد كاملة بالروبوت، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" على موقعها الإلكتروني، الأربعاء.

وأُجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على مريض سعودي في العقد السادس من عمره عانى من مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NASH)، وسرطان الخلايا الكبدية (HCC).

وأوضح قائد الفريق الطبي المنفّذ للعملية، والمدير التنفيذي لمركز التميز لزرع الأعضاء، البروفسور ديتر برورينج، أنّ النجاح المتحقِق لعمليات زرع الكبد الروبوتية بالكامل يمثّل نقلة محورية في تاريخ زرع الأعضاء.

وذكرت "واس" أن "المستشفى تفرّد عالميًا بتنفيذه عملية زرع كبد كاملة بالروبوت في مرحلتي الاستئصال والزرع، وذلك بعد أن كان يعتمد نهجًا يجمع بين الجراحتين التقليدية والروبوتية في تنفيذ عملية الزرع".

ومنذ عام 2018، اعتمد المستشفى على الجراحة الروبوتية في استئصال الكبد جزئيًا من المتبرعين الأحياء.

وتتميّز عملية زرع الكبد الروبوتية بالكامل عن غيرها بإحداث شقوقٍ أصغر في جسم المريض، وتقليل المدة اللازمة للشفاء، كما أنّها تقلل احتمالية حدوث المضاعفات، وذلك على خلاف عمليات زرع الكبد التقليدية، أو النهج الهجين الذي يتضمن إحداث شق في جسم المريض يصل طوله لـ 15 سنتيمترًا، ما يؤدي إلى حدوث مضاعفات قد تصيب 50% من الحالات، وتحتاج مدة إقامة أطول في المستشفى.