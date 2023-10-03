متى يمكن أن يصبح خليط الثوم بالزيت مسممًا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التسمّم الغذائي هو نوع من الأمراض التي تنتقل عن طريق الطعام أو الشراب، نتيجة وجود جراثيم أو ملوثات ضارة أخرى.

ويُعتبر خليط الثوم بالزيت من بين أحد مسببات التسمم الغذائي، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA).

وأكدت الأبحاث التي أجرتها جامعة جورجيا الأمريكية أن تخزين الخليط في درجة حرارة الغرفة، قد يُشكّل خطرًا على حياتك.

ويجب أن يكون الثوم بالزيت طازجًا، ويُخزّن في الثلاجة عند درجة حرارة 40 درجة فهرنهايت أو أقل، لمدة لا تزيد عن 7 أيام.

ويمكن تجميد الخليط لعدة أشهر، وتعبئته في حاويات تجميد الطعام البلاستيكية، مع ترك مساحة رأسية تبلغ نصف بوصة.

وبينما يشعر العديد من الأشخاص بحيرة شديدة حول ما يجب تجنبه من الأطعمة عند إصابتهم بتسمم غذائي، لخصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إجابتها على أسئلتهم في 3 نقاط.

ولكن، يجب أن تكون على دراية أولًا بالأعراض الشديدة للتسمم الغذائي.. ما هي؟

غالبًا ما تشمل أعراض التسمم الغذائي الإسهال، والقيء، واضطراب المعدة، أو الغثيان.

ويجب التواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أعراض شديدة مثل:

الإسهال والحمى أعلى من 102 درجة فهرنهايت

الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام دون أي تحسن

الإسهال الدموي

القيء المستمر بحيث لا تستطيع الاحتفاظ بالسوائل في جسمك، ما قد يؤدي إلى الجفاف

الجفاف، الذي يسبب أعراضًا مثل جفاف الفم والحلق، والشعور بالدوار عند الوقوف، وعدم التبول بكثرة

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، أن أعراض التسمم الغذائي تبدأ في غضون ساعات بعد تناول الطعام الملوث، أو بعد أيام أو حتى أسابيع، وتستمر لمدة تتراوح بين يوم و10 أيام.

ويعتمد ظهور أعراض التسمم على نوع الميكروب، وكمية الطعام الذي تناوله الشخص، والعمر، والحالة الصحيّة.

ويجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي عدم تناول ما يلي: