بعد وفاة طفل مولود قبل الأوان.. الغذاء والدواء تحذّر من البروبيوتيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد وفاة طفل مولود قبل أوانه عقب إعطائه البروبيوتيك في المستشفى، حذّرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المستشفيات من استخدام هذا العقار لدى الأطفال الرضع الذين وُلدوا قبل أوانهم.

وفي رسالة وجهتها الوكالة الفيدرالية الجمعة، حذّرت مقدمي الرعاية الصحية من أنّ "البكتيريا والفطريات الموجودة في البروبيوتيك قد تعرّض الأطفال الذين وُلدوا قبل الأوان لخطر الإصابة بالعدوى "الغازية التي قد تكون قاتلة". واستشهدت الرسالة بحالة رضيع تلقى البروبيوتيك "Evivo" مع "MCT Oil" (زيت غليسريدات ثلاثية متوسطة الحلقات).

ويحتوي المنتج، الذي تصنّعه "Infinant Health" للاستخدام في المستشفيات، على سلالات من البكتيريا الحية "Bifidobacterium longum".

وأشارت الرسالة إلى أنّ الطفل توفي بعد إصابته بالإنتان الناجم عن النوع عينه من البكتيريا.

وأفادت رسالة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنّ "بيانات التسلسل الجيني تُظهر أنّ البكتيريا التي تسببت في الإنتان لدى هذا الرضيع كانت مطابقة وراثيًا للبكتيريا الموجودة في هذا البروبيوتيك".

ومن المعلوم أنّ استخدام البروبيوتيك الذي يحتوي على بكتيريا حية أو كائنات دقيقة أخرى ذات فوائد صحية، شائع في الولايات المتحدة كمكملات غذائية. وبما أنه يُعتبر مكملا غذائيًا، فهو لا يخضع بالتالي لآلية الحصول على إذن الاستخدام من إدارة الغذاء والدواء.

وبحسب ما ذكرته الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، فإن حوالي 10% من الأطفال المولودين قبل أوانهم يتلقون البروبيوتيك أثناء وجودهم في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، وهو رقم يتزايد بشكل مطرد في جميع أنحاء البلاد.

ولا توصي أحدث الإرشادات التي أصدرتها المجموعة أيضًا بالمكملات الغذائية للرضع الذين وُلدوا قبل أوانهم.

وكان قد جاء في تقرير سريري سابق يعود لعام 2021، صادر عن مجموعة أطباء الأطفال، أنه "نظرًا لنقص المنتجات الصيدلانية التي تنظمها إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، وتضارب البيانات حول السلامة والفعالية، واحتمال حدوث ضرر لدى السكان المعرضين للخطر الشديد، فإن الأدلة الحالية لا تدعم الإدارة الروتينية الشاملة للبروبيوتيك لدى الرضع المولودين قبل أوانهم. خصوصًا من يقل وزنهم عند الولادة عن 1000 غرام".

ولفتت رسالة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن الوكالة لم توافق على أي منتج بروبيوتيك لاستخدامه لدى الرضع. وفي سبتمبر/ أيلول، أصدرت تحذيرًا عامًا لشركة Infinant Health وصفت فيه Evivo مع MCT Oil بأنه "عقار جديد غير معتمد ومنتج بيولوجي غير مرخص".

وجاء في التحذير أنّ تسويق الشركة للبروبيوتيك كعلاج دوائي ينتهك العديد من مكونات القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل وقانون خدمة الصحة العامة.

وأفادت شركة "Infinant Health" في بيان لها إنها وافقت على سحب "Evivo" مع "MCT Oil" وأخطرت مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات.

ولفتت الشركة إلى "أنّنا نتعاون مع التحقيق المستمر الذي تجريه إدارة الغذاء والدواء" في وفاة الرضيع.

وتوصلت الأبحاث الحديثة إلى أن البروبيوتيك قد يكون خيارًا علاجيًا مفيدًا للأطفال المولودين قبل أوانهم.

وقد توصلت مراجعة لـ106 من التجارب، شملت قرابة 26 ألف رضيع، نُشرت الاثنين في مجلة "JAMA Pediatrics"، إلى أن البروبيوتيك الذي يحتوي على سلالات متعددة من البكتيريا ساعد في تقليل وفيات الرضع بشكل عام، وساهم في معالجة عدم القدرة على تحمل التغذية، والتهاب الأمعاء الذي يهدّد حياة الرضع، ويُسمّى التهاب الأمعاء والقولون الناخر.