هل يمكن لزيت الزيتون أن يحميك من الخرف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتمتع زيت الزيتون بفوائد كثيرة ومتنوعة. ويُعتبر عنصرًا أساسيًا في حياة العديد من الأشخاص بسبب قيمته الغذائية، والعلاجية، والدوائية.

ولكن، هل سألت نفسك ماذا يحدث إذا استهلكت زيت الزيتون يوميًا؟

في عام 2022، أفاد باحثون في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن استهلاك أكثر من نصف ملعقة كبيرة يوميًا من زيت الزيتون كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 16%، مقارنة بعدم تناول زيت الزيتون.

وكانت هذه الارتباطات أقوى لدى الرجال مقارنة بالنساء.

ويحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، وفقًا لما ذكرته "مايو كلينك". وهذه الدهون يمكن أن تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، والتحكم بمستويات الإنسولين في الجسم.

ويمكن العثور أيضاَ على هذه الدهون في الأفوكادو، والمكسرات، والأسماك الدهنية.

ورغم أنه يحتوي على "الدهون الصحية"، إلا أن زيت الزيتون غني بالسعرات الحرارية، وينبغي استخدامه باعتدال.

أنواع زيت الزيتون

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، تُقدم أصناف زيت الزيتون البكر العديد من الفوائد الصحية، لأنها تحتفظ بغالبية المركبات الصحية من ثمار الزيتون.

وتشمل ما يلي:

زيت الزيتون البكر الممتاز

أفضل درجة من الزيت.

ينتج عن العصرة الأولى لثمار الزيتون.

لا يستخدام أي مواد كيميائية.

غالبية المركبات الصحية تبقى سليمة.

زيت الزيتون البكر

ثاني أفضل درجة من الزيت.

ينتج عن العصرة الثانية لثمار الزيتون.

لا يستخدام أي مواد كيميائية.

غالبية المركبات الصحية تبقى سليمة.

زيت الزيتون

زيت منخفض الجودة تم استخلاصه من العصر اللاحق للزيتون.

يتم استخدام بعض المواد الكيميائية والحرارة والمرشحات لتكرير الزيت.

تضاف كميات صغيرة من زيت الزيتون البكر لاستعادة اللون والنكهة.

زيت خفيف

تتم إزالة أو تدمير غالبية المركبات الصحية.

يبقى القليل من النكهة الطبيعية واللون والمركبات الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بمنشور عبر موقع "إنستغرام" أن زيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة، بالمقارنة مع أنواع مكرّرة من زيت الزيتون.

وأشارت إلى أن السبب يعود إلى عصره على البارد خلال فترة 24 ساعة من القطف الأول للزيتون.

وأضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن بعض أنواع الزيوت تعزز من صحة القلب والأوردة الدموية، وتحدّ أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات المفاجئة.

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