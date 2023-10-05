آمنة أم ضارة؟ إليك سبب تحوّل البطاطس إلى اللون الأخضر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تدخل البطاطس في إعداد العديد من الأطباق المختلفة، ولكن ما لا يعلمه كثيرون أنها قد تُشكّل خطرًا على صحتك، عندما تتحول إلى اللون الأخضر.

ما السبب؟

عندما تتعرض البطاطس لأشعة الشمس، تبدأ بالتحول إلى اللون الأخضر بشكل طبيعي.

وأوضح الموقع الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن اللون الأخضر يأتي من مادة الكلوروفيل، وهو مركب غير ضار، حيث يعطي النباتات عادة لونها الأخضر.

ومع ذلك، عندما تتحول درنات البطاطس إلى اللون الأخضر، يكون هناك عادة زيادة في مركب "الجليكوالكوليد"، والذي يُعرف باسم "سولانين"، وفقًا لما ذكرته خدمة الإرشاد التعاوني في جامعة أيداهو الأمريكية.

وبالتالي، من المهم تخزين البطاطس في مكان بعيد عن الضوء، حتى تمنع تحولها للون الأخضر.

والدرنات التي تحتوي على نسبة عالية من "السولانين" سيكون طعمها مرًّا. ويمكن أن تكون ضارة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

ولكن هذا لا يعني أن تتخلص من حبّات البطاطس الخضراء كاملة.

وكل ما عليك فعله هو إزالة قشرتها وبراعمها وجميع أجزائها الخضراء، حيث تتركز مادة "السولانين".

ورغم أن البطاطس من الخضار المرتبطة بالسمنة، إلا أن تناول حبة متوسطة الحجم من البطاطس المشوية بقشرها الغني بالألياف، من دون ملح أو إضافات أخرى، يُعتبر وجبة صحيّة تخلو من الدهون والكوليسترول، ولا تتجاوز كمية السعرات الحرارية فيها الـ 160 سعرة.

والبطاطس من الخضار الغنية بفيتامين "B6" وفيتامين "C" ومعدني الحديد والبوتاسيوم. وتوّفر حبة بطاطس متوسطة الحجم 20 في المائة من حاجة الجسم للبوتاسيوم، الذي يخفف من الأثر السلبي للصوديوم في الدم.

وتكمن أهمية البوتاسيوم فيما يلي:

يساعد بالتحكم في توازن السوائل في الجسم.

يساعد عضلة القلب على العمل بشكل صحيح.

وهناك العديد من المصادر الطبيعية للبوتاسيوم، إلى جانب البطاطس.

ونشرت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قائمة بأبرز الأطعمة التي ستعود بفوائد كبيرة على صحتك، ومن بينها:

الموز

بعض أنواع الخضار، مثل البروكلي والجزر

الفول والبقوليات

المكسرات والبذور

الأسماك

اللحوم الحمراء

الدجاج

الديك الرومي

وهناك أيضًا العديد من المصادر الطبيعية التي تحتوي على فيتامين "سي"، إلى جانب البطاطس، بحسب ما أوضحته وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، مثل الفلفل الرومي، والفراولة، والجوافة، والبرتقال، واليوسفي

طريقة التخزين والتحضير

وينصح الموقع الرسمي لوزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية (FDACS) بتجنب شراء حبّات البطاطس التي يكون ملمسها ناعمًا أو إسفنجيًا أو تلك التي تظهر عليها علامات التبرعم.

ويُعد الضوء والرطوبة من العوامل الرئيسية التي يجب الابتعاد عنها عند تخزين البطاطس.

وأخيرًا، تجنب حفظ البطاطس الطازجة الكاملة في الثلاجة. ولكن، قم بتجميدها فقط بعد طهيها.