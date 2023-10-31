هل التشققات على القشرة الخارجية تجعل البيض آمنًا للاستهلاك؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المعروف أن البيض غني بالبروتينات والمُغذّيات الضرورية جداً في نظامنا الغذائي. ولكن يجب أيضًا التعامل معه بحذر لتفادي الإصابة بالتسمم.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن التشققات الموجودة على القشرة الخارجية تسمح للبكتيريا بالدخول إلى البيض.

لذلك، لا يجب شراء البيض الذي تشققت قشرته أبدًا.

كيفية حفظ البيض

وفي وقت سابق، نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية نصائح حول حفظ البيض في الثلاجة، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

وتتضمن الطرق الصحيحة لحفظ البيض في الثلاجة 4 مبادئ، وهي:

عند تبريد كمية كبيرة من بقايا البيض الساخنة، قم بتقسيمها إلى عدة حاويات حتى تبرد بسرعة

يجب حفظ البيض في الثلاجة عند حرارة 5 درجة مئوية

احفظ بقايا البيض المطبوخ في الثلاجة، واحرص على استخدامها في غضون 3 إلى 4 أيام

لا ينبغي تجميد البيض غير المطبوخ في قشرته

فوائد البيض

ويُعتبر البيض من بين المصادر الغذائية القليلة التي تحتوي على فيتامين (د)، ومركب الكولين المغذي، والذي يساعد في الحماية من العيوب الخلقية لدى الرضع. كما أنه يحتوي على فيتامين (أ)، وفيتامين B12، والريبوفلافين (B2) والسيلينيوم المضاد للأكسدة، واللوتين وزياكسانثين، وكلها تساعد في الحفاظ على صحة العيون.

وتتوفر غالبية السعرات الحرارية، والفيتامينات، والمعادن، في صفار البيض. ولكن ماذا عن نسبة الكولسترول في البيض؟ صحيح أن البيض غني بالكوليسترول الغذائي، الذي يوجد أيضاً في صفار البيض، ولكنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، المسؤولة عن زيادة مستويات الكوليسترول في الدم.

ووجدت إحدى الدراسات أن زيادة استهلاك البيض (تناول بيضة يومياً) لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض التاجية أو السكتة الدماغية.

ولكن الطريقة التي يتم فيها إعداد البيض، قد يكون لديها تأثيرات متفاوتة على الصحة، وخصوصاً إذا كان البيض مقلياً بالزبدة، أو أُضيفت إليه مكونات أخرى مثل اللحوم المقددة وغيرها. ويُذكر، أن بيضة مسلوقة واحدة تتضمن 71 سعرة حرارية، وغرامين من الدهون المشبعة.

لذلك، لا تتردّد في تناول البيض، بالإضافة إلى غيره من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاكهة، والخضار، والحبوب الكاملة.