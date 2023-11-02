ما هي مدة حفظ الأسماك النيئة والمطبوخة في الثلاجة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر الأسماك من بين المأكولات البحرية المفضلة لدى العديد من الأشخاص. ولكن، هل تعلم ما المدة التي يمكنك من خلالها حفظ الأسماك في الثلاجة؟

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أنه يجب حفظ الأسماك النيئة في الثلاجة عند 40 درجة فهرنهايت، أي 4.4 درجة مئوية، لمدة يوم أو يومين فقط قبل الطهي.

وبعد الطهي، قم بتخزين المأكولات البحرية في الثلاجة لمدة تتراوح بين 3 و 4 أيام. ومن الأفضل استخدام الأسماك النيئة المجمدة خلال فترة 3 إلى 8 أشهر.

وحذّرت وزارة الزراعة الأمريكية من عدم ترك المأكولات البحرية في الخارج لأكثر من ساعتين.

ويمكن تخزين الأسماك المعلبة تجاريًا، مثل التونة، لمدة تصل إلى خمس سنوات في خزانة المؤونة.

ويمكن أيضًا تخزين الأسماك المعلبة المنزلية لمدة سنة واحدة فقط.

وتتمتع الأسماك بنكهة لذيذة إذا كانت طازجة. ولكن، كيف تختار شراء الأسماك الطازجة، وتبتعد عن التالفة منها؟

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، ثلاث خطوات ستُفيدك حتمًا في المرة المقبلة التي تزور فيها سوق الأسماك.

الأسماك الطازجة

يميل لون الخياشيم إلى الأحمر الزاهي أو اللامع، وتتمتع الأسماك برائحة مقبولة، ولا يُوجد أي نزيف دموي عند قطعها.

الأسماك التالفة

يميل لون الخياشيم إلى البني الغامق، وتتمتع الأسماك برائحة كريهة. كما يوجد نزيف دموي عند قطع الأسماك التالفة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، بمنشور عبر "إنستغرام"، أبرز النصائح التي يجب اتباعها عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة.

ما هي؟