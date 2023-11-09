الفطر..فوائد لا تعرفها عن "طعام الآلهة"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تحبّ الفطر، فستُكثر من تناوله حتمًا عندما تتعرّف إلى فوائده.



واعتقد اليونانيون القدماء أن الفطر يوفر القوة للمحاربين في المعركة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا.

وكان الرومان يعتبرونه "طعام الآلهة".

ولقرون عديدة، اعتزّت الثقافة الصينية بالفطر كغذاء صحي، و"إكسير الحياة".

وفي الوقت الحاضر، يُعتبر الفطر من الأطعمة القيّمة المشهورة لأنه منخفض السعرات الحرارية، والكربوهيدرات، والدهون، والصوديوم، وهو خالي من الكوليسترول.

ويوفر الفطر عناصر غذائية مهمة، بما في ذلك السيلينيوم، والبوتاسيوم، والريبوفلافين، والنياسين، وفيتامين "د"، والبروتينات، والألياف.

وأوضحت هيئة الصحة بدبي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الفطر يُعتبر من بين المصادر الغذائية لأنواع مختلفة من فيتامين (ب)، وتشمل فوائدها ما يلي:

فيتامين (ب-2) الريبوفلافين

المحافظة على صحة الكبد، والبشرة، والعين، والأعصاب، والعضلات

المساهمة في امتصاص الحديد

المساهمة في تطور ونمو الجنين

فيتامين (ب-3) النياسين

المحافظة على صحة العضلات والجلد والشعر

يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يساعد في علاج ارتفاع الكوليسترول

فيتامين (ب-7) البيوتين

ضروري للحمل والرضاعة

إنتاج الطاقة في الجسم

تعزيز صحة الجلد والشعر والأظافر

خفض مستوى السكر في الدم لمرضى السكري

السيلينيوم

مضاد للأكسدة ويعمل على تعزيز مناعة الجسم

تحسين صحة القلب

تنظيم مستوى سكر الدم

التخفيف من أعراض الربو

المساعدة على إزالة السموم من الجسم

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن فيتامين "B" يساعد في تنشيط وتحفيز الجهاز المناعي.

وتتواجد أبرز أنواع فيتامينات "B" في هذه الأطعمة:

فيتامين (B6):

الحبوب الكاملة، مثل القمح البليلة، والشوفان

البقوليات

الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة

الفاكهة، والمكسرات، والأسماك، والدجاج، واللحوم

فيتامين (B9):

الخضار الورقية

البقوليات والبذور

المكسرات

فيتامين (B12):