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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يحتوي الدجاج غير المطبوخ ​​جيداً على مسببات الأمراض الضارة، مثل السالمونيلا. لذلك، يجب طهيه جيدًا قبل تناوله.

وأوضحت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الحد الأدنى لدرجة حرارة الفرن المستخدمة عند طهي الدجاج يبلغ 325 درجة فهرنهايت، أي 162.8 درجة مئوية.

ويجب أن تصل جميع الدواجن إلى الحد الأدنى الآمن لدرجة الحرارة الداخلية، أي 165 درجة فهرنهايت، وما يُعادل 73.9 درجة مئوية.

ولا تنسى أن تتحقق من درجة حرارة الأجزاء الداخلية من الفخذ، والجناح، والجزء الأكثر سمكًا من الصدر.

وتستطيع استخدام مقياس حرارة الطعام حتى تتأكد ما إذا كان طعامك قد وصل إلى درجة حرارة عالية بما يكفي لتدمير البكتيريا المنقولة بالغذاء.

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الدجاج الطازج تختلف مدة حفظه مقارنة بالدجاج المطبوخ.

مدة حفظ الدجاج الطازج في البراد:

يومان

مدة حفظ الدجاج الطازج في الثلاجة:

12 شهرًا

مدة حفظ الدجاج المطبوخ في البراد:

4-3 أيام

مدة حفظ الدجاج المطبوخ في الثلاجة:

4-6 أشهر

وفي حال تساؤلك عن تخزين الطعام المطبوخ بشكل عام، تنصح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بما يلي:

احرص على وضع اللحوم، والمأكولات المتبقية، والبيض، والحليب، والفاكهة، والخضار، وغيرها من المواد سريعة التلف في البراد خلال ساعتين، أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة خارجًا أعلى من 32 درجة مئوية.

لا تترك الطعام سريع التلف خارج الثلاجة، لأنّ البكتيريا المسبّبة للتسمّم الغذائي تنمو بسرعة عندما يكون الطعام في "منطقة الخطر"، أي بين 4.44 و60 درجة مئوية، التي تشمل درجة حرارة الغرفة.

اضبط درجة حرارة البراد على 4.44 درجة مئوية أو أقل، إذا كنت تريد حماية نفسك من نمو البكتيريا التي تؤدّي إلى التسمّم الغذائي.

اتبع هذه الخطوات الإضافية للحفاظ على سلامة الأغذية القابلة للتلف: