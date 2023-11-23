ستحصل على أكبر فائدة.. هذه أفضل طريقة لتناول السبانخ

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر السبانخ من بين الخضار القليلة المتوفرة على مدار العام. ويمكن تحضيره وتناوله بعدة طرق، ولكنه يحتوي على غالبية العناصر الغذائية عند تناوله طازجًا.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "HealthySD" أن أوراق السبانخ تُمثل 100% من القيمة اليومية لفيتامين (أ)، ما يساعد بالحفاظ على صحة عينيك، وبشرتك، وشعرك.

وتُعتبر أوراق السبانخ مصدر رائع لـ:

فيتامين C: يساعد على التئام الجروح والكدمات ويتحكم في مستويات الكوليسترول.

يساعد على التئام الجروح والكدمات ويتحكم في مستويات الكوليسترول. فيتامين E: يساعد في الحفاظ على صحة الأنسجة ويدعم جهاز المناعة.

يساعد في الحفاظ على صحة الأنسجة ويدعم جهاز المناعة. فيتامين B1-B2-B3-B5-B6: يساعد على تقليل التوتر والاكتئاب، ويعزز صحة خلايا الدماغ.

يساعد على تقليل التوتر والاكتئاب، ويعزز صحة خلايا الدماغ. فيتامين K: يبني عظام قوية عن طريق مساعدة الكالسيوم على الالتصاق بالعظام.

ويتميز السبانخ في كونه مصدر جيّد للبروتين، والألياف، والمعادن.

ويعتبر غنيًّا بالمُغذّيات الدقيقة الرئيسية، مثل الحديد، والمنغنيز، والزنك، والمغنيسيوم، بحسب ما أوضحه الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا.

ويُعرف السبانخ أيضًا بنشاطه المضاد للميكروبات، والمضاد للسرطان، ومضادات الأكسدة.

كيفية تحضير وتخزين السبانخ

ومن الضروري وضع السبانخ في وعاء كبير من الماء لإزالة الرمال والأوساخ.

وبعد إزالة الأوراق من الماء، كرّر العملية مجددًا حتى تصبح الأوراق نظيفة. وقم بتخزين السبانخ في كيس بالثلاجة.

طرق تناول السبانخ: