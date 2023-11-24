هل يُفضّل استخدام الأعشاب الطازجة أم المجففة أثناء الطهي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعرف أن الأعشاب المُجفّفة نكهتها أقوى من الأعشاب الطازجة؟

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية أن ملعقة صغيرة من الأعشاب المُجفّفة تُعادل 4 ملاعق صغيرة من الأعشاب الطازجة.

وغالبًا ما تحتوي الأعشاب الطازجة على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنةً بالأعشاب المعالجة أو المجففة.

لذلك، احرص على استخدام الأعشاب الطازجة أثناء الطهي حتى تستفيد من خصائصها المعززة للصحة.

الطهي بالأعشاب

تُعتبر الأعشاب طريقة رائعة لإضافة النكهة واللون إلى أي نوع من الأطباق أو المشروبات، سواء كانت حلوة أو مالحة، من دون إضافة الدهون، أو الملح، أو السكريات.

ويتميز كلٍّ منها بمجموعة من الفوائد المتنوعة.

وعلى سبيل المثال، قد يساعد الثوم، وبذر الكتان، والحلبة، وعشب الليمون، على خفض نسبة الكوليسترول.

ويمكن أن يساعد الثوم، والبصل، والكراث، والنعناع، والريحان، والمريمية، والعديد من الأعشاب الأخرى في الحماية من أمراض السرطان.

وهناك أيضًا العديد من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة، وخاصة القرنفل، والقرفة، والمريمية، والزعتر.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أنه لا يوجد علاج لأي نوع من أنواع مرض السكري.

ولكن، يمكن أن تُحسّن بعض الأعشاب والأطعمة من حساسية الشخص للإنسولين ومقاومته.

نصائح للطهي بالأعشاب

وشارك الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" مجموعة من الاقتراحات للطبخ بالأعشاب.

وتشمل ما يلي: