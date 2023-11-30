يُشار إليها بـ"الفاكهة الخارقة"..هذه فوائد أوراق الجوافة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تُحبّ الجوافة؟ من المعروف أنها تُعتبر أساسية لنظام غذائي صحي. ولكن، أوراق هذه الفاكهة ستُفيدك أكثر من الفاكهة ذاتها.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن أوراق الجوافة تُعتبر غنيّة بالمعادن والفيتامينات، ما يُعزز استخدامها كمصدر مباشر للعناصر الغذائية.

وتحتوي على العديد من المستقلبات الثانوية، مثل الفلافونيدات، والسيسكيتربين، والغليكوسيدات، والقلويدات، والصابونين، وغيرها من المركبات الفينولية.

وتلعب هذه المركبات دورًا رئيسيًا كمحفزات مناعية ومُعدّلات للأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري، والسرطان، وأمراض الجهاز الهضمي، والأمراض التنكسية العصبية، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information" بعض الحقائق الممتعة عن أوراق الجوافة.

وتشمل ما يلي:

تُستخدم أوراق الجوافة أحياناً في منتجات الشعر. ومن المعتقد أنها تمنع تساقط الشعر وتُشجع على نموه.

تقوم بعض الدول بصنع الشاي عن طريق غلي أوراق الجوافة الصغيرة في الماء.

وتُعتبر الجوافة غنية بفيتامين (سي)، بحسب ما أوضحته وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية (FDACS)، عبر موقعها الإلكتروني.

وفي الواقع، تحتوي الجوافة الواحدة على فيتامين (سي) أكثر بأربع مرات من البرتقال.

ومن المعروف أن فيتامين "سي" يُساهم في تقوية المناعة، وفقًا لما أشارت إليه وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا).

وتحتوي الجوافة على الفوسفور، والحديد، والكالسيوم، إلى جانب فيتامين (سي). وغالبًا ما يُشار إليها باسم "الفاكهة الخارقة" بسبب محتواها العالي من الفيتامينات.

التسوق والتخزين

ابحث عن الجوافة التي لا تحتوي على أي بقع.

إذا كنت بحاجة إلى تسريع عملية النضج، ضع الجوافة في كيس ورقي مع موزة أو تفاحة.

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