خبيرة تشرح.. متى ينعكس الشعور الدائم بالامتنان سلبًا على الشخص؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صحيح أنّ التشجيع على الشعور بالامتنان قد يزيد من السعادة، لكن الدراسات أظهرت أنّ الإفادة من ممارسات الامتنان مثل عدّ النعم التي يتمتعون بها لا يمكن تعميمها، وقد تؤثر سلبًا على بعض الأشخاص.

لكن هل يفترض إعداد قائمة يومية بما نحن ممتنين له لأنّه الدواء الشافي؟

أشارت الباحثة سونيا ليوبوميرسكي، أستاذة علم النفس المتميزة في جامعة كاليفورنيا بريفرسايد، إلى أنّ حقيقة الأمر ليست بهذه البساطة.

فخلال عقود من الأبحاث في مجال علم النفس الإيجابي، تشارك ليوبوميرسكي، مؤلفة الكتابين الأكثر مبيعًا، "كيفية تحقيق السعادة" و"أساطير السعادة"، CNN رؤيتها حول كيفية عمل ممارسات الامتنان، ومتى تأتي بنتائج عكسية.

CNN: في كتابك "كيفية السعادة"، تصفين الامتنان بأنه "استراتيجية فرعية لتحقيق السعادة". كيف ذلك؟

سونيا ليوبوميرسكي: يعزّز الشعور بالامتنان الرفاهية من خلال إعادة توجيه انتباه الناس، وإعادة صياغة تأويلاتهم، وتلوين ذكرياتهم، نحو الإيجابية. وأظهرت الأبحاث أن الامتنان يمكن أن يحيّد المشاعر السلبية بشكل فعّال. فمن الصعب أن تشعر بالغيرة، أو الاستياء، أو الغضب، أو القلق، عندما تشعر أيضًا بالامتنان. وبمعنى أوسع، يسلّط الامتنان الضوء أيضًا على وجهة نظر مهمة تساعدك على التعامل مع الشدائد، ومع التحديات والضغوطات الحياتية.

CNN: كتبت أن جزءًا من السبب الذي يجعل الامتنان مفيدًا أنّه يعرقل "تكيف المتعة". ماذا قصدت بذلك؟

ليوبوميرسكي: مصطلح "تكيّف المتعة" يعني قدرتنا الرائعة على التكيف بسرعة مع أي ظرف أو حدث جديد. وهذا هو السبب في أن الدعم الذي نشعر به عندما نكتسب شيئًا جيدًا في الحياة عادة ما يكون قصير الأجل. الامتنان يساعدنا على مقاطعة "تكيف المتعة". أن تكون ممتنًا يخالف التعاطي مع الأمور الجيدة كأمر مسلّم به.

CNN: ماذا تخبرنا الأبحاث عن الانخراط في الامتنان كممارسة؟

ليوبوميرسكي: لقد تم توثيق العلاقة بين السعادة والامتنان بشكل جيد. وقد أظهرت الدراسات العشوائية أيضًا وجود علاقة سببية، تتمثّل بأنّ الرفاهية والسعادة يتعززان لدى الأشخاص عندما يُطلب منهم التعبير عن الامتنان بطرق مختلفة. نحن بحاجة إلى المزيد من الدراسات المسجلة مسبقًا، وإلى دراسات أكبر، لكنني واثقة تمامًا من هذه النتيجة.

CNN: إذا كانت السعادة والرفاهية هدفنا، فكيف تبدو ممارسة الامتنان الفعالة؟

ليوبوميرسكي: هذا يعتمد على الشخص. ما يصلح هو ما يناسبك في ذلك الوقت من حياتك. بعض الناس لفظيون جدا. بالنسبة لهم، من الأفضل لهم العثور على صديق ممتن للتحدث معه. إذا كنت تمر بفترة صعبة، فربما تكون أفضل طريقة لممارسة الامتنان هي قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة ومناقشة ما تقدّره.

أشخاص آخرون يفضلون الكتابة، لذا قد تكون رسائل الشكر، سواء أرسلوها أو احتفظوا بها، مفيدة. ويحتفظ آخرون بمجلة الامتنان.

وقد توصّلت إحدى الدراسات إلى أنّ التعبير عن الامتنان من خلال تأليف قصة أو خطاب أقوى من مجرد كتابة قائمة. هناك الكثير من التباينات الدقيقة، لكن الهدف هو العثور على ممارسة تناسب شخصك في هذه المرحلة.

CNN: ذكرت أن تعريف الزائر بالأشياء والأشخاص والأماكن التي تحبها قد يزيد من الامتنان. كيف ذلك؟

ليوبوميرسكي: إنّ مشاركة عالمك مع الآخرين يساعدك على رؤية التفاصيل العادية لحياتك من خلال عيون جديدة، وبطريقة جديدة، ما يجعلك تقدّرها كما لو كنت تختبرها لأوّل مرة. قضاء الوقت مع الأطفال قد يساعد لأنهم يرون العالم بطريقة جديدة نابضة بالحياة ومتحمّسة.

CNN: هل يمكن المبالغة في ممارسة الامتنان؟

ليوبوميرسكي: إذا كان الهدف زيادة السعادة، فنعم. قد تكون تدخلات الامتنان ضارة عند ممارستها بشكل متكرّر. فقد وجدت دراسة تباينات بين مجموعات المشاركين بناءً على عدد المرات التي كتبوا فيها خمسة أمور كانوا شاكرين لها.

تم اختيار الطلاب بشكل عشوائي لتعداد نعمهم مرة واحدة في الأسبوع، أو ثلاث مرات في الأسبوع. أظهر المشاركون الذين قاموا بعد النعم التي حصلوا عليها مرة واحدة في الأسبوع تحسينات كبيرة لجهة الرفاهية، لكن من فعلوا ذلك ثلاث مرات في الأسبوع لم يظهروا أي فائدة، أو حتى بعضهم أظهر تراجعًا طفيفًا بالرفاهية.

كان تفسيري لذلك أنه ربما القيام بذلك ثلاث مرات في الأسبوع أكثر من اللازم. وربما شعر الناس بالملل، أو أصبح النشاط عملاً روتينيًا، أو فقد معناه.

CNN: هل يمكن أن ينجم ضرر عن ممارسة الامتنان؟

ليوبوميرسكي: هناك ظروف قد تؤدي فيها ممارسة الامتنان إلى نتائج عكسية. سمعت في بداية مسيرتي المهنية، إعراب متخصصين في الصحة العقلية عن قلقهم من أنّ استخدام تمارين الامتنان قد يؤدي إلى تفاقم صحة مرضاهم المصابين بالاكتئاب.

لقد أثار هذا الأمر اهتمامي وأجريت دراسة مع طلاب جامعيين يعانون من الاكتئاب. أفاد العديد من المشاركين أنهم أصبحوا أقل سعادة، حدّ أنّي اضطررت إلى وقف الدراسة.

أبلغ البعض عن شعورهم بالحرج أو الخجل من تلقي أي مساعدة، أو لطف أدرجوه على قائمة الامتنان الخاصة بهم. وقال آخرون إنهم واجهوا صعوبة للعثور على أمور يشعرون بالامتنان تجاهها، ما أشعرهم بالسوء تجاه أنفسهم وحياتهم.

CNN: ما هي نصيحتك لتجنب المزالق أثناء الانخراط في ممارسة الامتنان؟

ليوبوميرسكي: استخدم حدسك. قم بالبحث عن نفسك. إذا كنت منخرطًا في ممارسة ما ووجدت أنك أصبحت أقل إيجابية، أو أقل تواصلًا، فتوقف وجرب نشاطًا آخر. كن على دراية ببعض العوامل التي أشرنا إليها، مثل هل تجد صعوبة بالتفكير في الأمور التي تشعر بالامتنان تجاهها؟ هل الاحتفاظ بمذكرة الامتنان يجعلك تشعر بالحرج أو الخجل أو أنك عبء أكبر؟ هل أصبحت الممارسة مجرد عمل روتيني؟ ثم قم بتبديله. ربما تأخذ قسطًا من الراحة أو تعبّر عن الامتنان بطريقة جديدة.

وإذا كان هدفك هو السعادة، فضع باعتبارك أنّ الامتنان هو واحد من مئات الأنشطة التي يمكنك القيام بها كي تكون شخصًا أكثر سعادة. وتشمل الأخرى القيام بأعمال اللطف، وقضاء الوقت في الاستمتاع باللحظة. ممارسة الامتنان هي واحدة من الاستراتيجيات المتاحة.