من بين أكثر الأطعمة استهلاكًا.. متى يكون العسل سامًا؟

نشر الاثنين ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2023

ليس للتحلية فقط.. إليك فوائد قد لا تعرفها عن العسل

تعرف إلى قصة "نادي العشاء للسموم" الذي جعل الطعام آمنًا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتقد الكثير من الأشخاص أن "الغذاء الطبيعي" غير ضار، لكن السموم الموجودة بشكل طبيعي في الغذاء تُمثّل خطرًا على صحة الإنسان.

ويُعد العسل، باعتباره مُحليًا طبيعيًا ومغذيًا، أحد أكثر الأطعمة استهلاكًا في العالم.

ومع ذلك، تنشأ مخاوف تتعلق بالسلامة الغذائية للعسل عندما يجمع النحل رحيقه من النباتات السامة، مثل "Rhododendron sp"، و"Coriaria arborea"، و"Tripterygium wilfordii Hook F".

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن هذا العسل يحتوي على سموم نباتية طبيعية.

وقد يُصاب الإنسان بأعراض التسمم بعد تناول العسل السام. وفي بعض الحالات، يمكن أن يتسبب هذا النوع من العسل بالوفاة.

وتم التعرّف إلى السموم النباتية النموذجية، مثل سموم "غرايانوتوكسين"، و"التريبتوليدات"، و"التوتين"، و"قلويدات البيروليزيدين"، في العسل السام.

ورغم أن أنواع العسل السامة المختلفة تسبب أعراضًا متشابهة، مثل القيء، والغثيان، والدوار، إلّا أن آلية التسمم قد تكون مختلفة.

كيف تتأكد من جودة العسل؟

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة على منصة "إكس"، أن هذه الاجتهادات الشخصية غير مثبتة أو مبنية على أسس علمية.

ويمكن تحديد جودة العسل عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، منها:

الكشف عن محتوى "الهيدروكسي ميثيل فورفورال"، والذي يُعتبر مؤشر على حفظ وتخزين العسل في ظل ظروف مناسبة

الكشف عن محتوى السكريات، والذي يُعتبر مؤشر على الغش في العسل

اختبار تقدير فعالية إنزيم "الدياستيز"

وفيما يلي، إليكم بعض النصائح عند تخزين العسل، بحسب ما ذكرته هيئة الغذاء والدواء، بتغريدة على منصة "إكس":