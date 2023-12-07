(CNN)-- أطلقت غوغل، الأربعاء، أكثر جهودها طموحًا حتى الآن للتنافس في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي سريع النمو، حيث أعلنت عن نموذج للذكاء الاصطناعي يُعرف باسم "جيميني" مصممًا للتنافس مع أمثال نماذج GPT التابع لشركة OpenAI.

انعكس نطاق طموحات غوغل في إعلان الشركة، الذي قدم "جيميني" باعتباره "نموذج الشركة الأكبر والأكثر قدرة في الذكاء الاصطناعي" وأعلن عن "عصر جيميني" الذي يتوقع استخدام هذا النموذج العملاق في التكنولوجيا في كل بيئة، من أجهزة الشركات الكبيرة إلى المستهلكين مثل Google Pixel 8 Pro.

وقالت غوغل إنه على عكس نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية التي تتعامل عادةً مع نوع واحد فقط من أوامر المستخدم، مثل الصور أو النصوص حصريًا، فقد تم تصميم "جيميني" ليكون "متعدد الوسائط". وهذا يعني أنه يقبل المدخلات التي تتضمن أنواعًا متعددة من الوسائط، وتجمع بين النصوص والصور والصوت والفيديو ورموز البرمجة.

وقال ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، في منشور على مدونته: "يمثل هذا العصر الجديد من النماذج أحد أكبر الجهود العلمية والهندسية التي قمنا بها كشركة."

قالت الشركة، الأربعاء، إنه تم ترقية برنامج الدردشة الآلي "بارد" المملوك لشركة غوغل فعليًا بنسخة من نموذج "جيميني"، مع خطط لإضافة "جيميني" إلى المنتجات المستخدمة على نطاق واسع بما في ذلك محرك بحث غوغل ومتصفح الويب كروم، والتي يستخدمها مليارات الأشخاص حول العالم.

يمثل هذا الإعلان محاولة لاستعادة المبادرة بعد أن فوجئت شركة غوغل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا على ما يبدو قبل عام بالإصدار المفاجئ والشعبي على نطاق واسع لبرنامج ChatGPT من OpenAI، والذي أطلق تدافعًا على مستوى الصناعة لتسريع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية ونقاشا عالميا حول مخاطر وفوائد الذكاء الاصطناعي.

تم تصميم البرنامج الذي أطلق، الأربعاء، أيضًا لعرض التقدم الذي حققته غوغل في الحوسبة السحابية، وهو مورد بالغ الأهمية لمطوري الذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة إنها دربت "جيميني" باستخدام جيل جديد من المعالجات السحابية القوية التي يمكنها بشكل جماعي تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة بشكل أسرع بثلاث مرات تقريبًا من الإصدار السابق. هذه التكنولوجيا، التي سيتم إتاحتها أيضًا لعملاء غوغل السحابيين، وقد تعني دفعة كبيرة لصناعة الذكاء الاصطناعي الأوسع، مما يجعل التدريب على الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة ويعزز مكانة غوغل في المركز الثالث في سوق الخدمات السحابية العامة. لكن من غير الواضح كيف يمكن لرقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها غوغل أن تتنافس مع تلك التي تقدمها شركات تصنيع الرقائق الرائدة مثل "إنفيديا".

وقالت الشركة إنه في اختبار نموذج "جيميني" من غوغل، تفوق على نماذج الذكاء الاصطناعي المنافسة عبر أكثر من عشرين معيارًا يستخدمها عادة باحثو الذكاء الاصطناعي لتقييم فهم القراءة للخوارزمية، والقدرة الرياضية، ومهارات التفكير متعدد الخطوات.

وقال إيلي كولينز، نائب رئيس المنتجات في DeepMind Google، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الثلاثاء: "إننا نرى أنها ترسم أنواعًا جديدة من الحدود في جميع المجالات."

لكنه بدا وكأنه يعترف بالمخاطر المستمرة المتمثلة في أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تغذي المستخدمين بنتائج مضللة، في إشارة إلى مخاوف مجموعات المجتمع المدني وصانعي السياسات والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي.

قال كولينز بأن غوغل قامت "بالكثير من العمل لتحسين الواقعية في جيميني"، لكن النماذج اللغوية الكبيرة "لا تزال قادرة على الهلوسة"، وهو مصطلح يستخدمه باحثو الذكاء الاصطناعي عندما تختلق أنظمة الذكاء الاصطناعي الحقائق وتخطئ في الأمور ولكن بثقة شديدة.