200 بذرة في كل حبة فراولة.. ما أبرز فوائد الفاكهة الأكثر شعبية؟

نشر الجمعة ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من مُحبّي ثمار الفراولة؟ إذًا ستشعر بالسرور حتمًا عندما تتعرف إلى فوائدها العديدة والمتنوعة.

وتُعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا لمجموعة واسعة من المركبات المغذية، مثل السكريات، والفيتامينات، والمعادن، إضافة إلى المركبات غير المغذية والنشطة بيولوجيًا، مثل الفلافونويدات، والأنثوسيانين، والأحماض الفينولية.

وبشكل عام، تساهم جميع هذه المركبات في تعزيز صحة الإنسان والوقاية من الأمراض.

وقد تناولت مجموعة كبيرة من الدراسات فوائد استهلاك الفراولة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا.

وتأتي من بينها:

الوقاية من اضطرابات الالتهاب والإجهاد التأكسدي

الحدّ من الاضطرابات المرتبطة بالسمنة ومخاطر أمراض القلب

الحماية من أنواع مختلفة من السرطان.

وتُعتبر الفراولة من بين أكثر أنواع الفاكهة شعبية، حيث تمتاز بمذاقها الحلو عند قطفها في الوقت المناسب.

وتحتوي على نسبة عالية من فيتامين (C)، والألياف، والبوتاسيوم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information".

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، أن فيتامين "سي" يُساهم في تقوية المناعة.

ويتواجد في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل: الخضار، كالفلفل الرومي، والفاكهة من بينها الجوافة، والبرتقال، واليوسفي.

حقائق ممتعة

ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information" بعض الحقائق الممتعة عن فاكهة الفراولة، والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

وتأتي من بينها: