لديك قائمة لا نهائية من المهام في رأسك؟ إليك 5 نصائح للتعامل معها

نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أينما ذهبت ترافقك قائمة المهام الروتينية التي عليك إنجازك في جيبك أو في رأسك.. لكن اعلم أنك لست وحيدًا. فمعظم الناس لديهم قائمة مستمرة من المهام التي يجب إنجازها بشكل منتظم، مثل إعداد الطعام، والاستحمام وتوصيل الأطفال، وغسل الأطباق، وقصد محل البقالة، وغسل الملابس، وإخراج القمامة، وجز العشب، ودفع الفواتير، وترتيب المنزل.

لكن في بعض الأحيان قد تبدو إدارة أبسط المهام أمرًا صعبًا للغاية.

وقالت المؤلفة كاي سي دايفيس والمعالجة المرخصة إنّ "مهارات الأداء التنفيذي تتم في قشرة الفص الجبهي لديك. إنه الجزء من عقلك الذي يقوم بإدارة الوقت، وهو الذي يبدأ المهام، وينظر إلى أمر ما ويقسمه إلى خطوات. وإذا كانت هذه المهام تعمل بكامل طاقتها بالنسبة لك، فإن الأمر يبدو تلقائيًا. كل ما عليك فعله هو أن تقرر غسل الأطباق ثم تقوم بذلك".

ولكن يمكن لظروف الحياة، مثل مرض أحد الوالدين، أو المرور بفترة ضغط في العمل، أن تؤدي إلى تآكل قدرة الشخص على الأداء التنفيذي.

عندما تخرجك عقبة أو أكثر عن مسارك، يمكن أن تشعر بالإرهاق وحتى بالشلل، وبأنك غير قادر على إكمال مهام الرعاية الخاصة بك، التي تبدأ بعد ذلك في التراكم وتثقل على كاهلك أكثر. كلما طال أمد الأمر، كلما شعرت بالسوء تجاه نفسك، وكلما راوحت مكانك أكثر.

وقالت ديفيس إنّه من المهم أنّ نفهم أن عدم القدرة على أداء مهام الرعاية ليست فشلاً أخلاقياً.

تصرف وفق ما يمليه عليك عقلك

ابحث عن حل منطقي بالنسبة لك. في هذا الخصوص أوضحت ديفيس بأنّ "ما كان علي أن أدركه أنني شخص فوضوي، وأعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ولدي طفلين، وكلب وقطة، أليس كذلك؟". وتابعت: "لا يمكنني اختيار حلول لحياتي تعتمد على استيقاظي كشخص مختلف تمامًا في الغد، مع شخصية ومهارات مختلفة تمامًا، واحتياجات حياتية، وطاقة، ووقت. أحتاج أن أكون قادرة على تعلم كيفية التنظيم كشخص فوضوي. أحتاج أن أكون قادرًة على التنظيف كشخص فوضوي. أحتاج إلى مهارات تعمل مع عقلي، وليس ضد عقلي".

اختر السلة السهلة

هذا صحيح: استثمر بسلال الغسيل. ضع واحدة في كل غرفة، وبدلاً عن تكويم الثياب فها هي تتوزّع على سلل عدة وتغسَل تباعًا.

قم بتبسيط إجراءاتك الروتينية

التزم بالحد الأدنى من المهام الروتينية وسهّل عملية إنجازها، وقسم أي مهمة إلى مراحل.

عند طوي الغسيل على سبيل المثال، قم بتعليق كل ما لا ترغب بأن يتجعّد، ثم ضع ما تبقى بسلة حتى يتسنى لك الوقت لضبها.

غيّر "الدرج غير المرغوب فيه"

التحدي الكبير الذي يواجهه كثيرون العثور على مكان لكل شيء، ثم منه توضيب كل شيء في مكانه. لهذا السبب، لدى ديفيس حل أنيق.

وهي تنصح بتخصيص خزانة الأحذية لتقسيم العناصر البيتية بحيث يمكن فتح كل قسم والعثور عليه.

لا تُعِد ترتيب حياتك أو منزلك

راقب مساحة معيشتك، وسلوك أسرتك، وافعل ما يناسبها بشكل طبيعي.

وأعطت مثالاً بأنّه في حال "كنت تخلع حذاءك عند باب المدخل دائمًا، فعوض (التفكير) ’بأنّني سأغير سلوكي تمامًا وسأضع حذائي في خزانة الأحذية‘، ربما يكفي وضع سلة بجانب الباب، فيصبح كل شيء فجأة منظمًا".