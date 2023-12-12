هل لديك جبن متعفن في الثلاجة؟ إليك ما يجب أن تفعله

نشر الثلاثاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لديك جبن متعفن في الثلاجة؟

أوضح الموقع الإلكتروني "مايو كلينك"، أنه ينبغي تجنب تناول أنواع الجبن الطري، مثل الجبن الكريمي، وجبن الريكوتا، الذي قد يحتوي على العفن.

ويسري الأمر ذاته على أي نوع من أنواع الجبن الذي يتم تفتيته أو تقطيعه إلى شرائح.

وبشكل عام، لا يستطيع العفن أن يتخلل أنواع الجبن الصلب وشبه الصلب.

لذلك، يمكنك التخلص من الجزء المتعفن فقط.

وتأكد من تنظيف السكين من العفن، حتى لا تتلّوث الأجزاء الأخرى من الجبن.

وبالطبع، لا تُشكّل جميع أنواع العفن خطرًا. وهناك بعض أنواع العفن المستخدمة لصناعة الجبن، مثل أجبان البري والكممبر. وعادة ما تكون آمنة بحيث يمكن للبالغين تناولها.

ولكن، يُفضّل أن يتجنب الأشخاص الذين لديهم إصابة بضعف أجهزة المناعة، وكبار السن، والسيدات الحوامل، والرضع، والأطفال الصغار، هذه الأجبان، إضافة إلى الأجبان غير الصلبة والمصنوعة من الألبان غير المبسترة.

وفي وقت سابق، حذّرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، من تناول الجبن المتعفن أيضًا.

وأوضحت أن الفطر يفرز سمومًا على المادة الغذائية. وبالتالي، تُشكّل خطورة على حياة الفرد، بحيث يمكن أن تسبب الإصابة بالسرطانات.

فوائد الجبن

يحتوي الجبن على بعض العناصر الغذائية المهمة، مثل الكالسيوم، والبروتين، وفيتامين B12، والزنك.

ويزيد معدل السعرات الحرارية في الأجبان الصلبة مقارنة بالأجبان الكريمية.

وتُعتبر الأجبان غنية بالدهون المشبعة التي تزيد من نسبة الكوليسترول الضار LDL، ولكن بعضها يحتوي على نسبة أقل، وكلما ارتفعت الدهون، زادت السعرات الحرارية.

ورغم ارتفاع السعرات الحرارية، إلا أن الجبن الصلب مثل الشيدر يمكن أن يكون مفيداً للأسنان، حيث يتسبب باللعاب، ما يجعل الفم أقل حموضة، والأسنان أقل عرضة للتسوس.

وقد يكون من الأفضل استخدام الجبن كمحسِّن للنكهات، بإضافته لوجبات الطعام بدلاً من التركيز عليه.

لذلك لا تتردّد في الاستمتاع بالجبن، لكن احذر من الإفراط في تناوله.